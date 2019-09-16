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Adnan Oktar suç örgütü davası yarın başlanıyor

Adnan Oktar suç örgütünün lideri Adnan Oktar ve 225 sanık, yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumunun karşısındaki duruşma salonunda görülecek ilk duruşmanın 40 gün sürmesi bekleniyor.

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Adnan Oktar suç örgütüne yönelik açılan davanın ilk duruşmasının görülmesine yarın başlanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca Oktar ve örgütü hakkında hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. 171 sanığın tutuklu olarak yer aldığı 226 sanıklı iddianamede, şüphelilere 24 ayrı suçlama yöneltilmişti. İddianamede, örgüt lideri Adnan Oktar hakkında 24 ayrı suçtan 870 yıl hapis cezası istenmişti.
 
İddianamede şüphelilere ‘siyasal ve askeri casusluğa teşebbüs’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek’, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek’, ‘cinsel istismar’, ‘cinsel saldırı’, ‘6136 sayılı Yasa’ya muhalefet’, ‘eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi’, ‘eziyet’, ‘şantaj’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘hakaret’, ‘3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu’na muhalefet’, ‘kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi veya kayda alınması’, ‘dolandırıcılık’, ‘tehdit’, ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek’, ‘5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet’, ‘resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘suçluyu kayırma’ suçları yöneltiliyor. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumunun karşısındaki duruşma salonunda yarın başlayacak ilk duruşmanın 40 gün sürmesi bekleniyor. 

Su-35 savaş uçağı İstanbul semalarında

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