Adnan Oktar suç örgütüne 2. dalga operasyon başladı
Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmada 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 11 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda gözaltı kararı verilen isimler arasında Oktar’ın ağabeyi Kenan Oktar’ın da yer aldığı öğrenildi.
- AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda yeni isimlere ulaşıldı. Bu doğrultuda, 23'ü İstanbul'a olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüpheliler hakkında ayrıca sulh ceza hakimliğince arama ve el koyma kararı alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatı doğrultusunda İstanbul merkezli 11 ilde şüphelileri yakalamak için harekete geçti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.