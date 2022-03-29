Adnan Oktar suç örgütüne yeni operasyon: Gözaltılar var
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde yeni bir operasyon başlatıldı. 8 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.
29 Mart 2022 Salı 10:03 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 10:10
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde yeni bir operasyon başlatıldı. 8 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.