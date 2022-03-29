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Güncel

Adnan Oktar suç örgütüne yeni operasyon: Gözaltılar var

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde yeni bir operasyon başlatıldı. 8 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.

29 Mart 2022 Salı 10:03 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 10:10
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Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde yeni bir operasyon başlatıldı. 8 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.

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