Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında örgüte destek olduğu iddia edilen bir kişi daha gözaltına alındı Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına sosyal medyada faaliyet yaptığı, iftira ve hakaret içerikli siteler tasarlayarak örgüte destek olduğu iddia edilen Orkun D. gözaltına alındı.