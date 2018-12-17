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Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında örgüte destek olduğu iddia edilen bir kişi daha gözaltına alındı

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına sosyal medyada faaliyet yaptığı, iftira ve hakaret içerikli siteler tasarlayarak örgüte destek olduğu iddia edilen Orkun D. gözaltına alındı.

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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt adına sosyal medyada faaliyet yaptığı, iftira ve hakaret içerikli siteler yaparak örgüte destek olduğu iddiasıyla Orkun D'nin adresine baskın düzenledi. Baskında bilgisayar yazılımcısı Orkun D. gözaltına alınırken evdeki dijital verilere el konuldu.
 
Gözaltına alınan şüphelinin Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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