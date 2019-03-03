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Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada 1kişi gözaltına alındı

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı.

  • AA
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Polis ekipleri, Bodrum'da durumundan şüphelendikleri ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sisteminde yaptıkları sorgulamada, sahte kimlik taşıdığını belirledikleri kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan araştırmada şüphelinin, kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan A.M.B. olduğu belirlendi.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine getirilen A.M.B'nin, işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği bildirildi.

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