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Adnan Oktar'ın kediciklerinden Beril Koncagül itirafçı oldu

Adnan Oktar suç örgütünün en gözde kediciklerinden Beril Koncagül de itirafçı oldu. Savcılıkta yaklaşık 100 sayfa ifade veren Beril Koncagül, Adnan Oktar örgütü hakkında küçük çocuklara cinsel istismar, kara para aklama, turnike sistemi, hürriyetten yoksun bırakma, tehdit ve şantaj suçlamaları ile ilgili şok açıklamalarda bulundu. İtirafçı olduktan sonra Bursa Cezaevi'nden tahliye oldu

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Adnan Oktar suç örgütünün en gözde kediciklerinden Beril Koncagül de itirafçı oldu. Savcılıkta yaklaşık 100 sayfa ifade veren Beril Koncagül, Adnan Oktar örgütü hakkında küçük çocuklara cinsel istismar, kara para aklama, turnike sistemi, hürriyetten yoksun bırakma, tehdit ve şantaj suçlamaları ile ilgili şok açıklamalarda bulundu. İtirafçı olduktan sonra Bursa Cezaevi'nden tahliye olduAdnan Oktar soruşturmasında tutuklanan Beril Koncagül Bursa cezaevinden etkin pişmanlık kapsamında 8 gün savcılık ifade verdikten sonra tahliye olduğu öğrenildi.
 
ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜNÜ TOPA TUTTU
 
Yaklaşık 100 sayfa ifade veren Koncagül, Adnan Oktar'a çok yakın olduğu bilinen "bacılar grubu" üyesi olduğu ifade edildi. Daha önce iki defa etkin pişmanlık yasasından faydalanmak için başvuruda bulunan Beril Koncagül, örgüt avukatları tarafından tehdit edilmesini ve örgüt içinde bulunduğu, 10 yıl boyunca şahit olduğu olayları savcılık ifadesinde bir bir anlattı.
 
ÖRGÜTÜN FAALİYETLERİNİ BİR BİR SIRALADI
 
Dayak, zorla televizyonlarda dans, vücüdunun 3'te ikisine zorla dövme yapılması, kilitlenerek evde tutulması, iletişim araçlarından yoksun bırakılması, kara para aklama, turnike sistemi, hürriyetten yoksun bırakma, tehdit ve şantaj suçlamaları ile ilgili şok eden açıklamalarda bulundu.
 
İTİRAFÇI SAYISI 31'E YÜKSELDİ
 
Örgütte itirafçı sayısı 31'e yükselirken 4 örgüt yöneticisinin etkin pişmanlık yasasından yararlanmak için başvuruda bulunduğu öğrenildi.
 
(Sabah)

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