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Adnan Oktar’ın villası yıkılıyor

Adnan Oktar’ın Kandilli'deki villasına kaçak yapıların yıkılması için ekipler geldi. Yıkım çalışmasının ilerleyen dakikalarca başlayacağı belirtildi.

  • İHA
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Tutuklandıktan sonra mal varlığına el konulan Adnan Oktar’ın Kandilli’de bulunan villasına da TMSF el koymuştu. Geçtiğimiz günlerde ise villa ve çevresinde bulunan 23 yapı boşaltılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler bu sabah villaya gelerek inceleme yapmaya başladı. Villada bulunan kaçak yapıların ilerleyen dakikalarda yıkılacağı belirtildi.
 

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