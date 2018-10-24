Af son dakika haberleri 2018 Genel af çıkacak mı kimleri kapsıyor ne zaman çıkacak

Af son dakika haberleri 2018 Genel af çıkacak mı kimleri kapsıyor? Cezaevindekiler için af yasası çıkacak mı? MHP af tasarısı son durum ne oldu? Genel af nedir? Af var mı? 2018 af haberleri hakkında merak edilenler star.com.tr’de yer alıyor. Son dakika af haberleri konusundaki gelişmeler takip ediliyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son açıklamalarından sonra af çıkacak mı? genel af yasası çıkacak mı? Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, katıldığı canlı yayında af tartışmalarına ilişkin, "Bizim yapmış olduğumuz çalışma ceza adaletini sağlamak . Toplumun hassasiyetlerine göre düzenlemeler yapılacaktır. " dedi. Cumhurbaşkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni"nde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin af teklifine dair gerçekleştirdiği açıklamada Genel Af için talimat verdiğini vurgulayarak şu açıklamalara yer verdi: "Kanunlarımızın uygulamasında milletimizi rahatsız eden hususların bulunduğu bir gerçektir. Son af tartışmaları bu rahatsızlığı daha artırmıştır. Arkadaşlarımızdan içeriğin maşeri vicdana (toplumsal vicdan) uygun hale getirilmesi için bir çalışma başlatmalarını istedim. İşte merak edilen af açıklamaları star.com.tr’de…

AF SON DAKİKA HABERLERİ

HÜKÜMETTEN AF AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, katıldığı canlı yayında af tartışmalarına ilişkin, "Bizim yapmış olduğumuz çalışma ceza adaletini sağlamak . Toplumun hassasiyetlerine göre düzenlemeler yapılacaktır. " dedi.

AF TARTIŞMALARI SON DURUM

Bizim yapmış olduğumuz çalışma ceza adaletini sağlamak adına, alınan kararlar uygulamalar ne yöndedir? İdeal adalet, ceza adaleti üzerine çalışıyoruz. Hırsızlık yapıp ne de olsa çıkacağım diyorsa ve çıkıyorsa da, buna benzer... Çalışmalar tamamlanınca açıklama yapmak doğru olur. Burada ceza adaletini sağlamak. Çağdaş infaz sistemleri. Toplumda yanına kar kalıyor gibi bunları değerlendirdikten sonra kamuoyuyla paylaşılacak. Toplumun hassasiyetlerine göre düzenlemeler yapılacaktır

Bakan Gül'ün değerlendirmeleri şöyle;

YENİ CEZAEVİ İNŞAATLARI

"Suça karışan, suç çrgütü gibi hareket eden kim varsa, bu konuda her türlü çalışma yapılarak suçlularla ilgili çalışmalar sürmektedir. Cezaevi inşaatları devam ediyor. 'Cezaevlerinde çok artış var bir taraftan boşaltalım' gibi bir yaklaşım doğru değil. Buna yönelik tedbirleri almak lazım. Ama bu hususta bizim çalışmalarımız var. Temel yaklaşım cezaevleri çok sıkıştı değil, ceza adaletinde bir düzenleme yapılabilir mi gibi düzenleme olabilir. Toplumda cezasızlık algısı devlete güveni de ortadan kaldırıyor.

CEZALARIN ARTIRILMASI MECLİS'İN TAKTİRİNDE

Cezaların artırılması Meclis'in takdirinde. Yaklaşım itibariyle, uyuşturucu meselesinde baronlar torbacılar ortak çalışıyor. Bu konuda temel yaklaşım ceza hukukunda müeyyide artırıldı. Nasıl doğru olacaksa değerlendirilecektir. Teknik çalışmayı, analizi yapacağız. Millet adına karar verecek olan Meclis'tir. AK Parti infaz sistemiyle ilgili tüm çalışmaları AK Parti yapar. Tüm siyasi partilerle ortak konsensusta bu yürürlüğe konulabilir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EN SON AF AÇIKLAMASI

Son gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu hakkında şu açıklamaları yaptı;

"Cumhur ittifakı zeminini hazırlayan milletimizin kendisidir. Yeni yönetim sisteminin inşaası gibi temel konularda aynı çizgilerde olmak her konuda birlikte hareket etmeyi gerektirmiyor. MHP ile son dönemde af, erken emeklilik, öğrenci andı gibi kimi hususlarda farklı düşündüğümüz görülüyor.

Politikalarımızı sonuna kadar savunuruz ama kimseye kişisel olarak saygısızlık etmeyi aklımızdan dahi geçirmeyiz. Temel ilke bir devlet kendisine karşı işlenen suçları affedebilir ama kişilere karşı işlenen suçları af yetkisine devlet sahip değildir.

Eğer adalet mülkün temeliyse o zaman biz bu mülkü ayakta tutmak zorundayız. Biz devlet olarak uyuşturucu baronları ile de mücadele ettik torbacılarla da mücadele ettik ve etmeye devam ediyoruz. Bunları birbirinden ayırmak mümkün değildir.

Şu anda 50 binin üzerinde cezaevlerinde sadece uyuşturucu mahkumu var. Şimdi soruyorum milletime bunlara kader mahkumu diyebilir miyiz? Efendim aldatılmış, ne demek aldatılmış? Katillere mi kader mahkumu diyeceğiz, hırsızlık bunlara mı kader mahkumu diyeceğiz? Say sayabildiğin kadar. Liste önünüze geldiği zaman zaten tabloyu görebiliyorsunuz. Devlete karşı işlenen suçlarda yapılabilecek olanları yerine getirmeye gayret edebiliriz.

Devlet Bahçeli'den SON DAKİKA AF AÇIKLAMASI

Son Dakika! Bahçeli'den Af Çıkışı: Teklifimizin Arkasındayız. Gevşeme, Vazgeçme ve Geri Dönüş Yok

Son dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, af tartışmalarına değinerek "Teklifimizin arkasındayız. Gevşeme, vazgeçme, geri dönüş yok" dedi.

"TEKLİFİMİZİN ARKASINDAYIZ"

MHP'nin parti grubu toplantısında konuşan Bahçeli, af teklifleri ile ilgili olarak "Teklifimizin arkasındayız. Gevşeme, vazgeçme ve geri dönüş yok" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"İçinden geçtiğimiz, içinde kontrolsüzce sürüklendiğimiz zamanda insanlık 4. endüstri devrini yaşamaktadır. Teknolojik sıçramalar ahlaki ve sosyal gelişmelerin önündedir. İnsanlık 5. toplum aşamasına süper akıllı toplum evresine geçmiştir. Süper akıllı toplum aşamasına geçilse de muhatap olunan sorunlar artmıştır. Çağımızın değerleri hıyanet çarkındadır. Yalan revaçtadır. İhanet taltif görürken, sadakat telin edilmektedir. Bu düpedüz mankurtluktur. Hem imandan bahsedip hem şöhret batağına saplanmak iffetsiz bir gafilliktir. İslam adalet, barış dinidir."

"EMPATİ VE ERDEM DAMARLARI KURUMUŞTUR"

"Bugün İslam toplumları akıl, adalet, merhametten uzaklaşarak yozlaşmanın pençesinde düşmüşlerdir. Empati ve erdem damarları kurumuştur. Yemen'de 13 milyon kişi karnını doyuracak imkandan yoksundur. İslam ülkelerinde milyonlarca insan yerinden kopmuştur. Yerin altı zengin, yerin üstü harap haldedir. Bu tablonun neresinde efendimizin mesaj ve ilkeleri vardır? Yaşananların neresi İslamın tevhid inancının hükümlerine uygundur. Var olan kördüğüm nasıl çözülecektir."

"MUTLAKA CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR VAR"

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün yapacağı açıklamalar kafa karışıklığını telafi edecektir. Bizim için muamma olan ilişki ağları ve mutlaka cevaplanması gereken sorular vardır. Evlilik belgesinin Washington'da verilmeyip İstanbul'a yönlendirilmesi hangi karanlık akla hizmet etmektedir? Neden İstanbul seçilmiştir? Sadece muhalif kimliğinden mi hedef alınmıştır? Başkonsolos tıpkı papaz gibi ülkesine nasıl dönebilmiştir? Suç mahali Türkiye'dir, yargı sahası da Türkiye olacaktır. Kimlerin dokunulmazlık zırhından istifade edeceği bellidir. Kaşıkçı cinayetinin sır perdesi aralanmalıdır. Katillerin, azmettiricilerin, Türkiye üzerindeki hesapların netlik kazanması mecburdur. Kim dost kim düşman bilelim. Türk milletinin sabrını hiç kimse hafife almasın."

"VERDİĞİMİZ SÖZÜ UNUTMAYIZ"

"Bizim için verilen sözler dönemsel değildir. İlkelerimiz, ülkülerimiz vardır. Dik başlıyız, tok başlıyız, bozkurt duruşluyuz. yalan nedir bilmeyiz. Gerçekleştirilmeyi bekleyen hayallerimiz, tutulmayı bekleyen vaatlerimiz, kucaklanmayı bekleyen geleceğimiz vardır. Vuslat şafağı bir gün sökecektir. Verdiğimiz bir sözü unutmayız, unutamayız. Ne söylediysek arkasında dururuz. Tutarlıyız, temkinliyiz. Başımızı öne eğecek, yüzümüzü kara çıkartacak hiçbir ilişki ağının içinde olmadık."

"Töre varsa devlet vardır. Töre yani adalet devletin gücü demektir. Ne söylemişsek töreye uygundur. Adaletin ruhuyla örtüşmektedir. 24 Eylül Pazartesi günü TBMM'ye sunduğumuz kanun teklifi bir af değildir. Toplam 7 maddeden oluşmaktadır. Maksat ve muradımız halishanedir. Kanun teklifimizin 3. maddesinde hangi suçları istisna tuttuğumuz açıktır. Teklifimizin arkasındayız. Gevşeme yok, vazgeçme yok, geri dönüş yok. Kanayan, kangrene dönmesi an meselesi olan bir meseleye parmak bastık. Teklifimizi cezaevleri boşalsın diye vermedik. Kader mahkumlarının elinden tutulmasını bekliyor, Gazi Meclis'e güveniyoruz."

MHP'NİN AF TASARISI TEKLİFİ NASIL GELİŞMİŞTİ VE NE OLMUŞTU? MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığı'na sunmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkumları kapsam dışında tutuldu. MHP'NİN AF TEKLİFİNE GÖRE KİMLER YARARLANACAK? Teklif, 19 Mayıs 2018 tarihinden sonraki suçları kapsam dışı bırakıyor. Bu tarihten önce işlenen, düzenlemede ayrık tutulanlar hariç, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 765 sayılı TCK ile özel kanunlardaki suçlar yönünden tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılmasını öngören teklif, bunun sonucu infazı kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesini amaçlıyor. Teklifte istisna olarak sıralanan suçların dışındaki suçlarla ilgili olarak hükümlülerin, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinden bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılacak. Ceza kalmazsa hükümlü salıverilecek.

19 MAYIS 2018'DEN SONRA İŞLENEN SUÇLAR KAPSAM DIŞI"

"Bugün itibarıyla ülkemizde bulunan 449 cezaevinin kapasitesi 211 bin 274'tür. Cezaevlerimizde dün itibarıyla 194 bin 404 hükümlü, 59 bin 131 tutuklu olmak üzere toplam 253 bin 535 kişi bulunmaktadır." diyen Yıldız, cezaevleri ve infaz hukukuyla ilgili yeni bir düzenleme yapma, af çıkarma, bu sorunu çözme adına oluşan fikir ve söylemlerin, 2018 yılının mayıs ayı ortalarında toplumun tamamı tarafından dile getirildiğini savundu.

CEZAEVLERİNDE 256 BİN KİŞİ VAR

Tüm bu çalışmaların temelini cezaevlerindeki yoğunluk oluşturuyor. Peki cezaevlerindeki son durum ne? Adalet Bakanlığı, verilerine göre cezaevlerinde toplam 256 bin kişi bulunuyor. Cezaevlerinde en fazla uyuşturucu ticareti suçlusu bulunuyor.

İŞTE O RAKAMLAR

Cezaevinde bulunanların suç gruplarına dağılımı şöyle;

Suç Toplam sayı Oran

Uyuşturucu 51 bin 386 % 20

Terör 45 bin 968 % 18,2

Hırsızlık 33 bin 145 % 13,1

Adam öldürme 28 bin 274 % 11,2

Yaralama 25 bin 919 % 9,9

Yağma 22 bin 508 % 8,7

Cinsel suçlar 17 bin 66 % 6,8

Sahtecilik 6 bin 680 % 2,6

Suç örgütü 3 bin 798 % 1,2

Dolandırıcılık 3 bin 119 %1,2

Diğer 17 bin 415 % 6,8

91 BİNİ KAPSAM DIŞI

MHP’nin teklifi bu suç gruplarından “adam öldürme”, “terör” ve “cinsel suçları” kapsam dışında bırakıyor. Bunlar, cezaevlerinde bulunanların yüzde 36.42’sine yani 91 bin 308’ine denk geliyor. Geri kalan 165 bin dolayında kişi MHP’nin ceza indirimi teklifi kapsamına giriyor. Bir af düzenlemesi veya ceza indiriminin yapılıp yapılmayacağı Adalet Bakanlığı’nın çalışmalarının tamamlamasının ardından netlik kazanacak.