Af son dakika haberleri 2018 MHP af teklifi yasası Genel af ne zaman çıkacak kimleri kapsıyor

Af son dakika haberleri 2018 MHP af teklifi yasası son durum açıklaması Genel af ne zaman çıkacak kimleri kapsıyor? Vatandaşlar internetten son dakika af haberlerini an be an takip ediyor. 2018 Genel af ne zaman çıkacak kimleri kapsıyor son durum nedir? Af yasası, MHP af teklif kanunu son durum açıklamalarını araştırıyor. Bilindiği üzere binlerce kişi genel affı bekliyor. Af haberleri son dakika 2018 gelişmeleri ise haberimizde derlendi. Bu hafta açılan Meclis'in karara bağlayacağı konular arasında, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 24 Eylül'de Meclis'e sunduğu şartlı indirim ile tutuklu ve hükümlülere af çıkarılmasına dair kanun teklifi yer alıyor. Af teklifi Meclis’ten geçerse ne olacak? Af teklifinin Meclis'ten geçmesi halinde, yaklaşık 163 bin tutuklu ve hükümlünün toplam cezalarında beş yıllık şartlı indirim yapılacak. Bu ceza indirimi bir defaya mahsus olacak ve indirim yapıldıktan sonra infazı gereken, cezası kalmayan hükümlü ve tutuklular salıverilecek. İşte Genel Af kanun teklifine dair MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) kanadından aktarılan ve merak duyulan detaylar star.com.tr’de yer alıyor.

MHP’DEN AF AÇIKLAMASI

MHP: Af meselesi bahane edilerek Cumhur İttifakının bir MHP ipoteğine dönüşebileceği fitnesi ortaya atılmaktadır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın:"Af meselesi bahane edilerek Cumhur İttifakının bir MHP ipoteğine dönüşebileceği fitnesi ortaya atılmakta, partimizin hem Ak Partiyi hem de kamuoyunu kendi ikliminde seyre icbar ettiği iddia edilmektedir. Kanaatimizce bu tür mütalaaların maksadı; hem yerel seçimlerde yeni bir Cumhur İttifakı zaferinin önünü kesmek, hem de yasa teklifi konusunda kafaları karıştırmaktır."

GENEL AF KONUSUNDA EN SON HABERLER NEYDİ?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten af açıklaması

AF TEKLİFİ

MHP'nin TBMM'ye sunduğu af teklifine ilişkin çalışmaların ne aşamada olduğunun sorulması üzerine Ömer Çelik, Adalet Bakanlığının bu konuda bir çalışma yaptığı gibi AK Parti'de Siyasi Hukuk İşleri Başkanlığının da bir çalışma yürüttüğünü belirterek, "Bu konuyla ilgili çeşitli isimler konuldu. Önce af olarak gündeme geldi daha sonra ceza indirimi olarak gündeme geldi. Artık içeriğe bakmak gerekiyor. Nihayetinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmiş bir tasarıdır. Tabii ki bununla ilgili bir görüş olgunlaştırılacaktır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD ve Almanya ziyaretleri öncesinde ve seyahati sırasında da "Kişilere karşı suçların affedilmesine karşı olduklarını ancak devlete karşı suçlar konusunda konuyu gündeme alınabileceği" şeklinde açıklamalarını anımsatan Çelik, şöyle konuştu:

"Henüz partideki çalışma, değerlendirme tamamlanmamıştır. Son aşamasındayız ama tam bir nokta koyulmamıştır. Bu konuda kararımız, olgunlaştığı zaman... Arkadaşlarımız bütünüyle gözden geçiriyorlar. Genel Başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza arz edilecek. Tabii ki kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu çalışma nihayetlendiği zaman Genel Başkanımıza sunulduktan sonra paylaşılacaktır."

GENEL AF NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada ''Bana bir rapor ulaşmış değil. Gerek anayasa gerek adalet komisyonundaki arkadaşlarımızla, ayrıca onların dışında ekip oluşturulsun, çalışma yapılsın' dedim. Devlete karşı işlenen suçları devletin af yetkisi vardır. Şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur. Bu temel ilkemiz. Dönünce göreceğiz. Konuşur, inceler, ona göre nihai kararımızı veririz.'' demişti.

MHP'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu ve cezalarda 5'er yıl indirim öngören düzenleme, AK Parti kanadında meclis açılmadan incelemeye alınacak. AK Parti, hangi suçlardan kaç kişinin yararlanacağıyla ilgili Adalet Bakanlığı verilerini temel alarak değerlendirme yapacak.

MHP Genel başkan yardımcısı Fethi Yıldız, MHP'nin AK Parti'ye yaptığı af teklifinin detaylarını açıkladı.

MHP'nin yaptığı af teklifinin detayları:

- 19 Mayıs 2018'e kadar ki suçlarda cezadan 5 yıl şartlı indirim.

- Devlete karşı işlenen suçlar ve terör suçları kapsam dışı bırakılmıştır.

- Cinayet, cinsel, kadın-çocuklara yönelik suçlar da kapsam dışı bırakılmıştır.

Teklif pazartesi günü meclis başkanlığına sunulacak.

Düzenleme yasalaşırsa 162 bin hükümlü faydalanacak.

MHP'nin verdiği yasa teklifinin Meclis'teki görüşmeleri, 1 Ekim'de Meclis'in yeni yasama yılına başlamasıyla birlikte gündeme gelebilecek. MHP, diğer partilerden de destek bularak teklifi Meclis'ten geçirme yoluna gidebilir ancak AK Parti'nin teklife destek vermesi, teklifin yasalaşmasında önemli olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "devlete karşı işlenmiş suçlar" için af konusunun düşünülebileceği, şahıslara karşı işlenen suçlar için af düzenlemesine çok sıcak bakmadıkları yönündeki mesajları, AK Parti kurmaylarının ana hareket noktasını oluşturuyor. AK Parti hukukçu kurmayları, MHP'nin teklifiyle ilgili detaylı bir inceleme yaparak, hem ceza indirimi kapsamına giren suçların hangileri olduğu, hem de kapsam dışı tutulanların neler olduğuna ilişkin derinlemesine ve kapsamlı bir çalışma yapacak. Bu nedenle AK Parti, teklifle getirilen ceza indirimlerinden hangi suçlardan kaç kişinin yararlanacağıyla ilgili Adalet Bakanlığı verileriyle bir değerlendirme yapacak.

Teklifin ilk incelemesinde AK Parti kurmayları, özellikle kamuya karşı işlenen suçların büyük bölümünün kapsam dışında olmasına dikkat çekiyorlar. AK Parti kanadında, toplumsal barışın sağlanması yönünde atım atılması için devlete karşı işlenen suçlardan bazılarında ceza indirimine gidilmesi gerektiğine işaret ediliyor. AK Parti'nin kaygısı, geçmiş dönemlerde getirilen ve ceza indirimi olarak öngörülmesine rağmen daha sonra Anayasa Mahkemesi yoluyla kapsamın genişletilme olasılığı. Bu nedenle AK Parti kurmayları, her ne kadar ceza indirimi uygulanmayacağı belirtilen suçlar sayılmış olsa da, bu çerçevenin Anayasa Mahkemesi yoluyla genişletilme olasılığının önüne geçecek bir düzenleme yapılmasının önemine işaret ediyor. AK Parti kurmayları, yapacakları detay incelemenin ardından kendi aralarında teklifin detaylarını müzakere ettikten sonra Başkan Erdoğan'ın katıldığı parti toplantılarında konuyu tartışarak bu konudaki tavırlarını netleştirecekler.

MHP af yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yaptığı açıklamada devlete karşı işlenen suçların kapsam dışı olduğunu vurgularken, tekliften 162 bin tutuklu ve hükümlünün yaralanacağını söyledi.MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bazı suçların ceza sürelerinde indirim öngören kanun teklifinin genel af ya da özel af olmadığını, şartlı ceza indirimi olduğunu söyledi. Yıldız, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta ile Meclis'teki MHP Grup Yönetim Kurulu salonunda düzenlediği basın toplantısında, "kamuoyunu uzun süredir meşgul eden ancak sosyal bir zaruret haline gelen ceza indirimi ya da af şeklindeki düzenlemeyi" Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla hazırladığını belirtti.

Kanun teklifinin 19 Mayıs 2018'den önce işlenen suçları kapsadığını bildiren Yıldız, tabi olunan infaz kümlerine göre çekilmesi gereken toplam cezadan bir defaya mahsus olmak üzere beş yıl indirim yapılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Yıldız, toplam 253 bin civarında tutuklu ve hükümlü bulunduğunu, terör suçlusu olarak 25 bin 63 hükümlü, 20 bin 643 tutuklu kişi olduğunu dile getirdi. Ayrıca adam öldürme suçlarından 22 bin 610 hükümlünün, 5 bin 664 tutuklunun bulunduğunu aktaran Yıldız, cinsel saldırıya karşı da 13 bin civarında suçlu bulunduğunu aktardı. Yıldız, devlete karşı işlenen suçlar kanun kapsamı dışındadır dedi.

GENEL AF NEDİR?

Genel af, kamu yararına uygunluğu anlaşıldığı belli başlı suç çeşitlerinin kovuşturulmasının durdurulması, verilmiş olan cezaların kaldırılması ya da azaltılmasıdır.

Türk Ceza Kanunun 65 maddesinde genel af şu şekilde yer buluyor;

Genel af halinde, kamu davası düşer, hüküm verilen cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.

Özel af ile birlikte hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek sürenin kısaltılması sağlanır veya adli para cezasına çevrilebilir.

Cezaya bağlı olan ya da hükümde belirtilen hak yoksunları, özel affa rağmen etkisini sürdürür.

74. maddeye göre genel af, özel af ve şikayetten vazgeçme gibi durumlarda veya adli para cezasının geri alınmasını gerektirmez. Genel af halinde yargılama giderleri de istenmez.

Türkiye’de genel af örnekleri bir hayli fazladır. Örneklerle konumuzu daha da anlaşılır hale getirelim. Hatırlayacak olursanız 6 Şubat 2003 tarihinde cezaların ertelenmesi sağlanmıştı. Başka bir örnek vermek gerekirse, 27 Nisan 2002 tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı hapis cezasına mahkum edilenlerin, 4758 numaralı kanun gereği toplam cezaları on yıl indirilmiştir. Dikkat ettiğimiz kadarıyla genelde genel aflar hükümet değişiklikleriyle gündeme gelmektedir ve bu dönemlerde gerçekleşmektedir.

Genel af çıkmasıyla birlikte, soruşturması yürütülen ve henüz dava açılmayan soruşturmalarla ilgili davalar açılmaz. Hakkında hüküm verilip henüz kesinleşmeyenlerin ve davası açılıp mahkemeye devam edenlerin hakkında davaları düşmesine karar verilir.

Haklarında hüküm kesinleşip henüz infaza başlamayanların ilgili cezaları vermekten vazgeçilir. Hapishanede olanlar derhal serbest bırakılır ve genel af halinde adli sicil kayıtları silinir.

RAHŞAN AFFI NEDİR?

Asıl adı Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası olan 22 Aralık 2000’de Rahşan Ecevit’in önerisiyle çıkartılmış, devlete işlenen suçların dışındaki suçlara erteleme ve şartlı salıverme getiren yasadır. Bu yasa kamuoyunda Rahşan Affı olarak biliniyor.

9 Aralık 2000’de ölüm orucu eylemlerini sona erdirmek için başlatılan Hayata Dönüş Operasyonu’nda 3 gün sonra gibi bir kısa sürede bu yasa çıkartıldı. Cezaevlerinden yer kalmadığı için çıkartılan bu af yasasının ardında 70 bin kişilik cezaevlerinin nüfusu 40 bine kadar düşmüştür. Ancak bu sayı 3 yıl içinde 20 bin artarak 64 bine ulaşmıştır.

Bu yasayla birlikte yaklaşık 23 bin hükümlü aftan yararlanarak salıverildi. Yasanın kapsamının değişmesiyle birlikte bu sayı 45 bini buldu. 2005 yılında 4 bin 715 kişi hakkındaki dava af yasası çerçevesinde ertelenmesi ortaya çıktı bu yüzden Rahşan Ecevit, yaptığı affı bu şekilde tanımlamıştı; “Ben affı garibanlar için istedim, katiller yararlandı”

GENEL AF KANUNUN AMACI NEDİR? GENEL AF KANUNU NEDEN ÇIKACAK?

Genel Af kanunun amacı; 19 Mayıs 2018 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten önce işlenen, kanunda ayrı tutulanlar hariç 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu ile özel kanunlardaki suçlar bakımından, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılması ve bunun sonucu olarak infazı gereken cezası kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesidir.

Cezaların alt sınırının belirlenmesinde, TCK'nın 61'inci maddesindeki ölçütler esas alınarak, "teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı ve cezadan indirim yapılmasını gerektiren diğer şahsi sebepler"in göz önünde bulundurulduğunu ifade etti. Ceza indiriminin geri alınmasına ilişkin dair önemli açıklamalar kaydeden bulunan Feti Yıldız, ikinci madde uyarınca salıverilen hükümlülerin tahliye tarihine kadar kasıtlı bir suç işlemesi ve hapis cezasının kesinleşmesi durumun uygulanan indirimin geri alınarak, cezaların infazına başlanacağının altını çizdi.

GENEL AF KANUNU NASIL UYGULANACAK?

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın gerçekleştirdiği açıklamalar ışığında; Genel Af kanunu kapsamındaki suçlardan ötürü hükümlü yahut tutuklu bulunanların kesinleşmiş hükümlerde hükmolunan cezaların toplamından, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken cezadan bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirilmektedir. İndirim uygulanmasının ardından infazı gereken ceza kalmaması halinde hükümlü salıverilmektedir.

Sanık ve şüphelinin tutukluluk durumuna gelince; istinaf ve ve temyiz kanun yolunda ilk derece mahkemesiyle istinaf ceza dairesinde hükmolunan cezaların toplam süresi, kavuşturma evresindeyse iddianame ya da görevsizlik kararında sanığın işlediği iddia olunan suç ve suçlara ilişkin sevk maddelerindeki cezanın alt sınırı olmaktadır. Soruşturma evresinde şüphelinin üzerine atılı suç ve suçların kanun maddesinde gösterilen cezanın alt sınırı göz önüne alınarak, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresi, bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılmak suretiyle değerlendirilmektedi