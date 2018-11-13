Af son dakika haberleri 2018’de Genel af çıkacak mı kimleri kapsıyor Bahçeli af yasası açıklaması

Af son dakika haberleri ne oldu? 2018’de Genel af çıkacak mı? Af bu sene var mı? MHP af açıklaması nedir? Genel af kimleri kapsıyor? Bahçeli af yasası açıklaması haberimizde yer alıyor. Vatandaşlar internetten sık sık son af haberlerini araştırıyor. Peki af yasası hakkında yapılan son açıklamalar neler? Af bu sene geliyor mu? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP olarak af yasası ile ilgili teklifi Meclise verdik. Mecliste Adalet Komisyonu'nda görüşülmesini bekliyoruz" dedi. Mahkum Yakınları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği MHP Genel Merkezi önünde af teklifi ile ilgili basın açıklamasında bulunmak için toplandı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, dernek üyeleri ile genel merkez önünde görüştü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP olarak af yasası ile ilgili teklifi Meclise verdik. Mecliste Adalet Komisyonu'nda görüşülmesini bekliyoruz" dedi. Genel af kanunu nasıl uygulanacak?MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın gerçekleştirdiği açıklamalar ışığında; Genel Af kanunu kapsamındaki suçlardan ötürü hükümlü yahut tutuklu bulunanların kesinleşmiş hükümlerde hükmolunan cezaların toplamından, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken cezadan bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirilmektedir. İndirim uygulanmasının ardından infazı gereken ceza kalmaması halinde hükümlü salıverilmektedir. İşte merak edilen af son durum gelişmeleri star.com.tr'de...

AF SON DAKİKA HABERLERİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, af yasası ile ilgili bir vatandaşın “24 Haziran’da sizin sözünüze güvenerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verdik” demesi üzerine, “Bu olay memleket meselesi. Biz oy için yapmıyoruz, bir daha ağzınızdan bunu duyarsam yasayı geri çekerim” dedi.

Mahkum Yakınları Derneği (MAYAD) üyeleri, af yasası hakkında açıklama yapmak üzere MHP Genel Merkezi önünde bir araya geldi. Dernek üyeleri açıklama yapacağı sırada genel merkeze gelen MHP lideri Bahçeli, aracından inerek grubun yanına geldi. Dernek üyeleriyle sohbet eden Bahçeli, “MHP olarak af yasası ile ilgili teklifi Meclise verdik. Mecliste Adalet Komisyonunda görüşülmesini bekliyoruz. 50 vekilimizle olayları takip ediyoruz. Fakat 50 vekille yasayı çıkarmak mümkün değil. Buraya kadar gelmeniz memnuniyet vermiştir. Birbirinizi incitmeyin. Sırası gelince gereği yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

“BU OLAY MEMLEKET MESELESİ”

Bir vatandaşın “24 Haziran’da sizin sözünüze güvenerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verdik” demesi üzerine Bahçeli, “Tekrar oy ver, istersen de verme. Bu durumun oyla alakası yok. Bu olay memleket meselesi. Biz oy için yapmıyoruz, bir daha ağzınızdan bunu duyarsam yasayı geri çekerim” şeklinde konuştu.

Sohbetin ardından parti merkezine gitmeye çalışan Bahçeli, dernek üyelerinin sevgi seline maruz kaldı. Toplanan kalabalık, “Devletin başına Devlet gelecek” sloganları attı.

AF İLE İLGİLİ EN SON AÇIKLAMALAR NELERDİ?

MHP'nin af teklifi komisyonda

MHP’nin büyük tartışma oluşturan af teklifi, Meclis Başkanlığı tarafından Adalet Komisyonu’na gönderildi.

Teklifin mimarı MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız bu gelişmeyi Twittter hesabından, “Nihayet şartlı ceza indirimi kanun teklifi büyük bir mücadele sonunda Adalet Komisyonu’na gönderildi. Asıl mücadele şimdi başlıyor. Duanızı esirgemeyin” mesajıyla duyurdu.

Kamuoyunda büyük beklentiye yol açan teklife muhalefetin yanı sıra AK Parti de mesafeli bir tutum aldı. Tekliften etkilenecek suçların kapsamı nedeniyle tartışılan teklifle ilgili gözler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önümüzdeki günlerde yapacağı görüşmeye çevrildi.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN AF AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkanvekili katıldığı programda af konusuna yanıt verdi. Kurtulmuş, "Seçime kadar gündeme gelmesi zor. Adalet Bakanı bir hazırlık aşamasında." açıklamasını yaptı.

ADALET BAKANI'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

MHP’nin TBMM’ye sunduğu af teklifine ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Hükümeti’nin hem ceza adaletini sağlamak hem de infaz sistemiyle ilgili ihtiyaç olması durumunda denetimli serbestlik ve benzer uygulamalarla ilgili düzenlemeler yaptığını hatırlattı. Bakan Gül sözlerine şöyle devam etti:

"Elbette bu düzenlemeler hep bir zaruretten kaynaklanmıştır. Bu tekliften bağımsız olarak ihtiyaçlar ve zaruretler çerçevesinde toplumda hassasiyeti rencide etmeyecek ceza adaletini de sağlama anlamında çalışmalarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla uygulamacılarla, akademisyenlerle bir teknik çalışma yapıyoruz" dedi. Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Suç işleyen bir kişi karakolun bir kapısından girip diğer kapısından çıkıyor. Bu da insanların adalet duygusunu rencide ediyor. 'Yapanın yanına kar kaldı, kalıyor' algısı insanların kendine, topluma ve devlete olan güveni zedeliyor. Büyük suçlar da küçük suçlardan yola çıkıyor. Ama suçlar cezasız kalınca tekerrür ediyor, daha büyüğünü yapıyor. Biz bu konuyla ilgili de toplumda adalet duygusunu cezasızlık algısını ortadan kaldıracak, az da olsa cezasını çekeceği, ıslah olacağı model üzerinde çalışıyoruz. Çalışmamızı tamamlandığında Meclis’in takdirine sunacağız."

TBB BAŞKANI AF TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRDİ

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, MHP'nin TBMM'ye sunduğu af teklifini AA muhabirine değerlendirdi. TBB Başkanı Feyzioğlu, MHP'nin TBMM'ye sunduğu af teklifinin kapsamının genişleyebileceği uyarısında bulunarak, "Adam öldürenler, tecavüzcüler, belki uyuşturucu imal edenler, Türkiye'ye sokanlar da kapsam içine girebilir." dedi. Anayasa Mahkemesinin yerleşik içtihatlarına göre, genel ceza indirimlerinin af niteliğinde olduğunu, hukukçular için teknik anlamda bu düzenlemelerin af olarak kabul edildiğini söyleyen Feyzioğlu, af niteliğinde olduğu için düzenlemenin, Anayasa'ya göre nitelikli çoğunlukla Meclis'ten geçmesi gerektiğini belirtti.

Affın herkesi kapsamayacağının belirtildiğini, bu teklife duygusal yaklaşmamak gerektiğini vurgulayan Feyzioğlu, şöyle konuştu:

"Affa ne zaman ihtiyaç duyulur diye sormamız gerekiyor. Büyük toplumsal krizler yaşanmıştır, ondan sonra toplumun koskocaman bir kucaklaşmaya ihtiyacı vardır, o ortam oluşmuştur, o zaman af olabilir. Ama bunun dışındaki aflar, kamu düzenini ağır şekilde ihlal ediyor. Bunu, 1999'da adına yine ceza indirimi denilen ama özü itibarıyla af olan düzenlemede yaşadık ve bu afla dışarı çıkanların çok büyük kısmı, iki sene içerisinde yeni suçlar işleyerek, yeni canlar yakarak geri döndüler. O kadar hassas bir konu ki bu. 'Af' sözü, söylentisi çıktığında içeridekilerin canı yanıyor, onları bekleyenlerin canı ayrı yanıyor, sokaktaki insanların canı ayrı yanıyor ve endişe ediyorlar. O yüzden buna çok hassas yaklaşmak lazım."

TBB Başkan Metin Feyzioğlu, teklifi okuduğunu, teklifin içinde çok sayıda istisna bulunduğunu ifade ederek, ilgili partinin sözcülerinin, "Devlete karşı suçları affetmiyoruz" açıklamasında bulunduklarını ancak çağdaş devletlerde tüm suçların, aynı zamanda devlete karşı işlenen suç sayıldığını kaydetti.

"Mesela örgütlü, silahlı bir yapı kurmak. Bu devlete karşıdır. Çünkü devletin kamu düzeninin ihlalidir. Biz buna mafya tipi örgüt diyoruz." diyen Feyzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Otopark, ihale mafyaları gibi. Bunlar doğrudan doğruya devlete karşıdır. Bunlar affın içine sokulmuş. Kapı kırdı eve girdi, affın içinde. Yaşlı kadın bankadan emekli maaşını çekti, üstüne çöktüler, kafasını yardılar, bu affın içinde. Af, hemen alıp sokağa çıkarmıyor, 5 yıl ceza indirimi yapıyor. Fakat 5 yıl ceza indirimi yaptıktan sonra infaz kanununa göre şartlı salıverme sınırında üçte ikisini yatanlara 'hadi güle güle' diyorsunuz. Bu ne demektir; şu an 250 bin tutuklu ve hükümlü var, 250 bin tutuklu ve hükümlünün 163 bininin bundan yararlanacağı söyleniyor. 163 bini de hemen çıkmayacak. 40-50 bin kadarı derhal çıkacak. Ondan sonrakiler de şartlı salıverme sınırına bir iki sene içinde düştükleri anda çıkacaklar.

Mesela uyuşturucu kullanmak için mekan temin edenler, torbacılardan çok daha sorumlu. Cezası 5 yıl sınırında verilmişse ya da bir iki senesini yattıysa hemen 'hadi güle güle' denilecek. Uyuşturucu satan torbacıların cezası 5 yıl değil ama yattıkları süreyi, şartlı salıvermeyi de düşün, hesaplara göre yaklaşık 50 bin torbacının dışarı çıkması bekleniyor. Şimdi soruyorum, bunun toplumsal barışla ne alakası var. Bu insanlar dışarı çıktıklarında mesela huzurevlerinde yaşlılara yardım mı edecekler, tekrar torbacılığa başlayacaklar. Bizim infaz sistemimiz bu kadar etkili de, içeriye gireni hemen ıslah mı ediyor?"

AF TEKLİFİNİN İÇERİĞİ NASIL?

MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkumları kapsam dışında tutuldu.

TEKLİFE GÖRE KİMLER AFTAN YARARLANACAK?

Teklif, 19 Mayıs 2018 tarihinden sonraki suçları kapsam dışı bırakıyor. Bu tarihten önce işlenen, düzenlemede ayrık tutulanlar hariç, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 765 sayılı TCK ile özel kanunlardaki suçlar yönünden tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılmasını öngören teklif, bunun sonucu infazı kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesini amaçlıyor.

Teklifte istisna olarak sıralanan suçların dışındaki suçlarla ilgili olarak hükümlülerin, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinden bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılacak. Ceza kalmazsa hükümlü salıverilecek.

Hükümlünün birden fazla cezası varsa indirim, her bir ceza için ayrı ayrı uygulanmayacak, tabi olunan infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam cezadan bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak.

Sanık veya şüphelinin tutukluluk durumu, istinaf ve temyiz kanun yolunda, ilk derece mahkemesi ile istinaf ceza dairesince hükmolunan cezaların toplam süresi; kovuşturma evresinde, iddianamede ya da görevsizlik kararında sanığın işlediği iddia olunun suç ve suçlara ilişkin sevk maddelerindeki cezanın alt sınırı; soruşturma evresinde şüphelinin üzerine atılı suç veya suçların kanun maddelerinde gösterilen cezanın alt sınırı göz önüne alınarak tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresi üzerinden bir defaya mahsus, 5 yıl indirim yapılmak suretiyle değerlendirilecek.

Alt sınırın belirlenmesinde TCK'nın 61. maddesindeki ölçütler esas alınarak teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, ceza indirimi gerektiren şahsi sebepler göz önünde bulundurulacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AF AÇIKLAMASI!

AF AÇIKLAMASI

Son af tartışmaları bu rahatsızlığı daha da arttırmıştır. Arkadaşlarımızdan af tartışmasıyla uğraşmak yerine içeriği ve uygulamanın mahşeri vicdana daha uygun hale gelmesi yönünde çalışma yapmalarını istedim. Bakanlığımız bu konudaki hazırlıklarını sürdürüyor.

MHP’DEN AF TEKLİFİ NEYDİ?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisinin "Af teklifi"ne ilişkin, "Teklifimiz yasalaşırsa, TBMM'de kabul görürse bu düzenlemeden faydalanacak tutuklu hükümlü sayısı 162 bin 989 kişidir. Bu düzenlemeyle bu kadar kişinin hukuksal durumunda önemli bir değişiklik olacaktır." dedi.Yıldız, MHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, partisinin af konusundaki kanun teklifinin ayrıntılarını paylaştı.

GENEL AF NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada ''Bana bir rapor ulaşmış değil. Gerek anayasa gerek adalet komisyonundaki arkadaşlarımızla, ayrıca onların dışında ekip oluşturulsun, çalışma yapılsın' dedim. Devlete karşı işlenen suçları devletin af yetkisi vardır. Şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur. Bu temel ilkemiz. Dönünce göreceğiz. Konuşur, inceler, ona göre nihai kararımızı veririz.'' demişti.

MHP'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu ve cezalarda 5'er yıl indirim öngören düzenleme, AK Parti kanadında meclis açılmadan incelemeye alınacak. AK Parti, hangi suçlardan kaç kişinin yararlanacağıyla ilgili Adalet Bakanlığı verilerini temel alarak değerlendirme yapacak.

GENEL AF NEDİR?

Genel af, kamu yararına uygunluğu anlaşıldığı belli başlı suç çeşitlerinin kovuşturulmasının durdurulması, verilmiş olan cezaların kaldırılması ya da azaltılmasıdır.

Türk Ceza Kanunun 65 maddesinde genel af şu şekilde yer buluyor;

Genel af halinde, kamu davası düşer, hüküm verilen cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.

Özel af ile birlikte hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek sürenin kısaltılması sağlanır veya adli para cezasına çevrilebilir.

Cezaya bağlı olan ya da hükümde belirtilen hak yoksunları, özel affa rağmen etkisini sürdürür.

74. maddeye göre genel af, özel af ve şikayetten vazgeçme gibi durumlarda veya adli para cezasının geri alınmasını gerektirmez. Genel af halinde yargılama giderleri de istenmez.

Türkiye’de genel af örnekleri bir hayli fazladır. Örneklerle konumuzu daha da anlaşılır hale getirelim. Hatırlayacak olursanız 6 Şubat 2003 tarihinde cezaların ertelenmesi sağlanmıştı. Başka bir örnek vermek gerekirse, 27 Nisan 2002 tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı hapis cezasına mahkum edilenlerin, 4758 numaralı kanun gereği toplam cezaları on yıl indirilmiştir. Dikkat ettiğimiz kadarıyla genelde genel aflar hükümet değişiklikleriyle gündeme gelmektedir ve bu dönemlerde gerçekleşmektedir.

Genel af çıkmasıyla birlikte, soruşturması yürütülen ve henüz dava açılmayan soruşturmalarla ilgili davalar açılmaz. Hakkında hüküm verilip henüz kesinleşmeyenlerin ve davası açılıp mahkemeye devam edenlerin hakkında davaları düşmesine karar verilir.

RAHŞAN AFFI NEDİR?

Asıl adı Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası olan 22 Aralık 2000’de Rahşan Ecevit’in önerisiyle çıkartılmış, devlete işlenen suçların dışındaki suçlara erteleme ve şartlı salıverme getiren yasadır. Bu yasa kamuoyunda Rahşan Affı olarak biliniyor.

9 Aralık 2000’de ölüm orucu eylemlerini sona erdirmek için başlatılan Hayata Dönüş Operasyonu’nda 3 gün sonra gibi bir kısa sürede bu yasa çıkartıldı. Cezaevlerinden yer kalmadığı için çıkartılan bu af yasasının ardında 70 bin kişilik cezaevlerinin nüfusu 40 bine kadar düşmüştür. Ancak bu sayı 3 yıl içinde 20 bin artarak 64 bine ulaşmıştır.

Bu yasayla birlikte yaklaşık 23 bin hükümlü aftan yararlanarak salıverildi. Yasanın kapsamının değişmesiyle birlikte bu sayı 45 bini buldu. 2005 yılında 4 bin 715 kişi hakkındaki dava af yasası çerçevesinde ertelenmesi ortaya çıktı bu yüzden Rahşan Ecevit, yaptığı affı bu şekilde tanımlamıştı; “Ben affı garibanlar için istedim, katiller yararlandı”

GENEL AF KANUNU NASIL UYGULANACAK?

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın gerçekleştirdiği açıklamalar ışığında; Genel Af kanunu kapsamındaki suçlardan ötürü hükümlü yahut tutuklu bulunanların kesinleşmiş hükümlerde hükmolunan cezaların toplamından, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken cezadan bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirilmektedir. İndirim uygulanmasının ardından infazı gereken ceza kalmaması halinde hükümlü salıverilmektedir.