Af son dakika haberleri Adalet Bakanlığı açıklaması 2019 Mahkumlara genel af yasası çıktı mı kimleri kapsıyor

Af son dakika haberleri Adalet Bakanlığı açıklaması geldi! 2019 Mahkumlara genel af yasası çıktı mı? Af yasası ne zaman çıkacak? Af hangi suçları kapsıyor? Af teklifi için siyasiler ne dedi? Af tasarısı detaylar neler? 19 Mayıs 2018’e kadar işlenen suçları içeren af teklifi kimleri kapsıyor? soruların yanıtları milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl MHP’nin TBMM Başkanlığı’na sunacağını duyuracağı af önerisinin detaylarını açıklamasının ardından en çok araştırılan konuların başlında “Af” gelmeye başladı. 19 Mayıs’a kadar olan suçlarda, 5 yıl şartlı indirim olacağı belirtilen af teklifi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. MHP'nin af teklifi hakkındaki soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilerle bir araya geldi ve mahkumlara af meselesi ile ilgili detayları açıkladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Gül, "Birkaç aya daha sağlıklı bir şekilde siyasi partilerin kafa yoracağı bir çalışma yapıyoruz" dedi. İşte Adalet Bakanı Gül'ün son dakika af açıklaması ve detayları...

24 Haziran 2018 sonrasında Cumhur İttifakı'nda ilk çatlağa neden olan 'af' tasarısı yeniden gündeme geldi. Adalet Bakanı Gül "Toplumun bu konudaki hassasiyetlerine uygun adım atacaklarını" vurgulayarak denetimli serbestlik veya farklı infaz önerileri üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilerle bir araya geldi ve mahkumlara af meselesi ile ilgili detayları açıkladı.



Ankara 'da basın mensupları ile bir araya gelen ve gündeme ilişkin konuları değerlendiren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, mahkumlara af konusuna değindi.



Milliyetçi Hareket Partisi 'nin mahkumlara af ile ilgili tasarısına değinen Bakan Gül, şu ifadeleri kullandı:



"MHP’nin teklifi ile ilgili cumhurbaşkanımız da açıklama yaptı.



Türkiye’de ceza adaleti anlamında bazı suçlar var ki hiç içeriye girmiyor.



Adam hırsızlık yapıyor girmiyor, öbürü de infaz süresi çok kısa.

MHP‘nin af teklifi ne oldu?

FETÖ çok kripto bir örgüt. Hakim savcı, polis ve asker bunların en kripto hem de ölümüne, ayrıca hassas çalıştıkları bir yapı. Davayı, kira davasını kaybeden bile bu FETÖ’cü diye geliyor. Emin olmak için tüm belgeler bilgiler değerlendiriliyor. Nokta koyduk, ‘tamamen temizlendi’ diye de hiçbir kurum için diyemeyiz. Titizlik var. Somut delillerle çalışılıyor. Kesinleştikçe kurumun gündemine gelir.

AF DEĞİL AMA...MHP’nin teklifi ile ilgili cumhurbaşkanımız da açıklama yaptı. Türkiye’de ceza adaleti anlamında bazı suçlar var ki hiç içeriye girmiyor. Adam hırsızlık yapıyor girmiyor, öbürü de infaz süresi çok kısa. Bazısı çok yatıyor, bazısı yatmıyor mu? Şu anda arkadaşlar bununla ilgili çalışıyor.

Cezaevinde hangi suçlardan hangi tarihlerde ne etkisi olmuş fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Bir af değil ama bir fotoğraf. İnfaz sistemi hassas bir konu. Yakın zamanda muhtemelen tüm siyasi partilerle başta MHP ile de oturulur, bunlar masaya konabilir. Amaç suçun önlenmesini sağlamak.MHP'nin teklifini okudunuz mu, destek verdiğiniz unsurlar var mı?Denetimli serbestlik anlamında belli suçlarla ilgili değerlendirilebilecek unsurlar var. Af değil ama. Bu konu partiler üstü bir konu. Hepimizin dramı. Hepimizin ortak sorunu. Siyasetten uzak kalıcı bir şekilde konuşmak lazım. İhtiyaca göre revize edilmeli. Partiye de genel bir sunum yaptık. O çerçevede.



Bazısı çok yatıyor, bazısı yatmıyor mu?

Şu anda arkadaşlar bununla ilgili çalışıyor. Cezaevinde hangi suçlardan hangi tarihlerde ne etkisi olmuş fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.



Bir af değil ama bir fotoğraf. İnfaz sistemi hassas bir konu.



Yakın zamanda muhtemelen tüm siyasi partilerle başta MHP ile de oturulur, bunlar masaya konabilir. Amaç suçun önlenmesini sağlamak.



"DENETİMLİ SERBESTLİK



Basın mensuplarının "MHP nin teklifini okudunuz mu, destek verdiğiniz unsurlar var mı?" sorusuna ise Bakan Gül şu şekilde cevap verdi:



"Denetimli serbestlik anlamında belli suçlarla ilgili değerlendirilebilecek unsurlar var. Af değil ama. Bu konu partiler üstü bir konu. Hepimizin dramı. Hepimizin ortak sorunu. Siyasetten uzak kalıcı bir şekilde konuşmak lazım. İhtiyaca göre revize edilmeli. Partiye de genel bir sunum yaptık. O çerçevede.



"ihtiyaca göre siz taraftar değil misiniz kişisel olarak?



Af anlamında mağdurlar var. Toplumun ihtiyaçlarına göre.



KAÇ KİŞİYİ KAPSAR?



Kaç kişiyi kapsadığını söylemek erken.



NE ZAMAN ÇIKACAK?



Birkaç aya daha sağlıklı bir şekilde siyasi partilerin kafa yoracağı bir çalışma yapıyoruz. Hassas bir çalışma. Takvimle ilgili bir şey henüz çıkmadı.

ESKİ HABERLER

Gül, ilk olarak MHP'nin gündeme getirdiği ve 24 haziran seçimlerinde kurulan Cumhur İttifakı'nda da krize neden olan af konusu ile ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Gül şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımızın açıklamaları gayet net, toplumun bu husustaki duyarlılığını dikkate alıcı adımları attık ve bundan sonra da hep atacağız. Bizim yapmaya çalıştığımız infaza ilişkin, denetimli serbestlik ya da diğer hususlarla ilgili nasıl bir infaz önerileri olur bu konuda çalışıyoruz. Siyaseten de partimiz bu konuda gerekli değerlendirmeyi yapacaktır. Elbette tüm siyasi partilerle de görüşülecektir ama bu konuda asla toplumu rahatsız edici bir af şeklinde bir düzenleme olmayacağını Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Çalışmalar devam ediyor. Siyasetin vereceği bir karardır."



Kamuoyunda af olarak nitelenen bazı suçlarla ilgili ceza sürelerinden şartlı indirim öngören MHP'nin yasa teklifi ile kıvılcımlanan sonrasında peş peşe gelen açıklamalarla beklenti yükseltilen af yasası gündemden kaldırılmıştı. Yinede umutları tükenmeyen mahkumlar ve yakınları konunun tekrar meclise taşınmasını bekliyor.



Kamuoyunda af olarak nitelenen bazı suçlarla ilgili ceza sürelerinden şartlı indirim öngören MHP'nin yasa teklifi, bugün TBMM Adalet Komisyonunda yeniden gündeme geldi. MHP'nin 24 Eylül'de TBMM Başkanlığı'na sunduğu yasa teklifinin mimarı MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Adalet Komisyonu'na katıldı. Yıldız'ın teklifin komisyonda ön sıraya alınması yönünde çağrıda bulunması beklenirken MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, bu yöndeki görüşünü açıkladı. Tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren MHP'nin teklifinin ivedi olarak görüşülmesi yönünde çağrı yapan Bulut, tekliflerin komisyonda görüşme sırasının nasıl belirlendiğini sordu.



Cezaevlerinde mahkumların ve ailelerinin hayatlarında şu sıralar tek konuştukları şey af. Bütün mahkumların gündeminde af var. Cezaevinde umutlu bir bekleyiş varken dışarıda da mahkum yakınlarının umutlu bekleyişleri devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, af konusuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Erdoğan'ın "Arkadaşlarımızdan içeriğin maşeri vicdana uygun hale getirilmesi için bir çalışma başlatmalarını istedim" bu açıklamasının ardından beklemeye başlayan mahkumlar ve yakınları hükümetten gelecek adımı beklemeye başladı.



AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, af teklifine ilişkin olarak, "Af konusunda örneğin Adalet Bakanlığımız önemli çalışmalar yaptı. Bu arada seçime kadar Meclis'in takvimini ve gündemindeki yoğunluğu hesap ederek, af tasarısına seçimlerden sonra bakılır diye düşünüyorum" dedi.



Af tartışmasına da değinen Kurtulmuş, tasarının 31 Mart yerel seçimlerinden sonraya kalabileceğine işaret etti. Kurtulmuş "Bu süreçte, MHP ile Andımız, emeklilikte yaşa takılanlar, af tasarısı gibi bazı temel konularda farklılıklarımız ortaya çıktı. Sonuçta iki farklı siyasi partiden söz ediyoruz. Af konusunda örneğin Adalet Bakanlığımız önemli çalışmalar yaptı. Bu arada seçime kadar Meclis'in takvimini ve gündemindeki yoğunluğu hesap ederek, af tasarısına seçimlerden sonra bakılır diye düşünüyorum." dedi.



MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "MHP'nin sözü senettir. Seçim beyannamemizdeki taahhütlerimizin ve kanun tekliflerimizin arkasındayız, takipçisiyiz. Emeklilikte yaşa takılanlar, ek gösterge, şartlı ceza indirimi ve diğer konularda, her meselenin sahibi, takipçisi ve arkasındayız." dedi.



MHP'nin sözü sözdür, sözü senettir. Seçim beyannamemizdeki taahhütlerimizin ve kanun tekliflerimizin arkasındayız, takipçisiyiz. Emeklilikte yaşa takılanlar, ek gösterge, şartlı ceza indirimi ve diğer konularda, her meselenin sahibi, takipçisi ve arkasındayız. Bu bakımdan, Meclisten çıkacak kanunların, iktidar tarafından makul ve sağlıklı bir şekilde uygulanacağı bir uzlaşmayı ve mutabakatı da hep birlikte bütün partiler olarak sağlamak zorundayız. Cumhur İttifakı'nı baltalamak, MHP'yi akılları sıra kendi sorumsuz, popülist, istismar kulvarlarına sıkıştırmak ve aleyhimize yanlış propagandalar yapmak beyhude provokatif gayretlerdir. Bu ayak oyunları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini ve Cumhur İttifakı'nı baltalamaya yönelik boş heveslerdir." dedi.



MHP lideri Bahçelinin fitilini ateşlediği af yasasının ayrıntılarını MHP paylaştı. Ardından değerlendirmenin nasıl yapılacağı netleşmişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Milletin yüreğini yakan kişilerin, adliyelerin bir kapısından girip diğerinden çıkmasına yol açmayacak bir çerçeveyi oturtmamız gerek. Bakanlığımız bu konudaki hazırlıklarını sürdürüyor" demesinin ardından af yasasında yeni çalışmaların yapıldığı ve tamamen rafa kalkmadığı izlenimi kazanılmıştı. AK Parti'nin hazırladığı af yasası ne durumda olduğu ise henüz açıklanmadı.



Milliyetçi Hareket Partisi'nin hazırlayıp 24 Eylül tarihinde Meclis'e sunduğu ve şartlı ceza indirimi olarak tanımladığı af tasarısı hükümet tarafından kabul görmeyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da rafa kaldırılmıştı.



MHP lideri Devlet Bahçeli, af yasasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "MHP olarak af yasası ile ilgili teklifi Meclise verdik. Mecliste Adalet Komisyonunda görüşülmesini bekliyoruz" dedi.



MHP'nin af teklifiyle ilgili açıklama yapan TBB Başkanı Feyzioğlu, "Adam öldürenler, tecavüzcüler, belki uyuşturucu imal edenler, Türkiye'ye uyuşturucu sokanlar da kapsam içine girebilir" demişti.



Son olarak; AK Parti, af düzenlemesinin çerçevesinin daraltılarak, yerel seçimlerden sonra gündeme getirilmesini kararlaştırdı.





MHP'nin ceza indirimi öngören kanun teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önceki gün yapılan AK Parti MYK toplantısında masaya yatırıldı. Edinilen bilgilere göre MYK üyelerinin tamamına yakını, MHP'nin teklifine yönelik olumsuz görüş bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Kişilerin kişilere karşı işledikleri suçlar konusunda karar vermemiz doğru değil. Kimsenin vebalini alamayız. Vicdanları kanatamayız" diyerek MHP'nin teklifinin mevcut halini kabul edemeyeceklerini anlattığı öğrenildi. Erdoğan bu konuda diğer muhalefet partileri ile uzlaşma ihtimalini de sordu, kurmayları ise muhalefet partilerinin destek vermesinin düşük bir ihtimal olduğunu dile getirdi.



Toplantıda, toplumda bir mutabakat oluşturacak ve geniş bir vicdan sözleşmesi anlamına gelecek bir çerçeve çizilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında bir komisyon kurulması benimsendi.



Toplantıda, yerel seçimler öncesinde 'af' tartışmalarının olumsuz algılanacağını, eğer yapılacaksa, bunun seçim sonrasına bırakılması da kararlaştırıldı. Toplantıda, yapılan araştırmalarda toplumun yüzde 65-70'inin af düzenlemesine karşı çıktığı bilgisi de verildi.



Toplantıda, denetimli serbestlik ile adli kontrol uygulamalarının kapsamının genişletilebileceği de masaya yatırıldı.