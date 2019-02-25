Af yasasında sonda dakika! 2019’da af çıkacak mı? Ceza indirimi kimleri kapsıyor?
Af yasası ve ceza indirimiyle ilgili son dakika gelişmeleri gelemeye devam ediyor. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin gündeme getirip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kurmaylarının konu ile ilgili çalışmalarına başlaması af ve ceza indirimi bekleyen mahkumları ve ailelerini heyecanlandırdı. Peki af ve ceza indirimi ile ilgili son durum ne, yerel seçim öncesi af çıkar mı? Genel af ve ceza indirimi kimleri kapsayacak? Konuyla ilgili son açıklama AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’dan geldi. Tüm detayları haberimizde görebilirsiniz
Af yasası ve ceza indirimi yasasıyla ilgili son dakika gelişmeleri! Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme taşıdığı af yasası teklifi sonrası heyecanlanan mahkum ve yakınları konuyu yakından takip etmeye devam ediyor. Gündemden düşmeyen konu ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve MHP Kırıkkale Milletvekili Avukat Halil Öztürk konu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Peki af ve ceza indirimi ile ilgili son durum ne, yerel seçim öncesi af çıkar mı? Yasa kimleri kapsıyor? İşte haberimizin detayları
SON DAKİKA AF VE CEZA İNDİRİMİ HABERLERİ
MHP’Lİ ÖZTÜRK: TEKLİF İNCELENİYOR
MHP Kırıkkale Milletvekili Avukat Halil Öztürk, yaptığı son açıklamada mahkumlara af meselesine değindi. Öztürk, af teklifinin incelenmeye devam edildiğini, incelemenin sona ermesi sonrası yürürlüğe gireceğini söyledi. Öztürk açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "MHP Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız tarafından kanun teklifimiz verildi. Teklif inceleniyor. Hükümetin de düşündüğü yöntem var. Seçimden sonra her ikisi ortaya konur, konuşulur."
BİNALİ YILDIRIM'DAN AF VE CEZA İNDİRİMİ AÇIKLAMASI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "MHP'nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur" dedi.
GENEL AF YASASI VE CEZA İNDİRİMİ KANUNU NE ZAMAN ÇIKACAK KİMLERİ KAPSAYACAK?
Binali Yıldırım'ın açıklaması sonra af yeniden tartışılmaya başlandı. Mahkumlar ve yakınları Af ne zaman çıkacak? Af yasası kimleri kapsayacak sorusunu sormaya başladılar. Af teklifi şuan Meclis Adalet Komisyonu'na verildi. Yakın zamanda af konusu görüşülmeye başlanıp yasalaştırılması bekleniyor.
Türk Ceza Kanunun 65 maddesinde genel af şu şekilde yer buluyor;
Genel af halinde, kamu davası düşer, hüküm verilen cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.
Özel af ile birlikte hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek sürenin kısaltılması sağlanır veya adli para cezasına çevrilebilir.
Cezaya bağlı olan ya da hükümde belirtilen hak yoksunları, özel affa rağmen etkisini sürdürür.
74. maddeye göre genel af, özel af ve şikayetten vazgeçme gibi durumlarda veya adli para cezasının geri alınmasını gerektirmez. Genel af halinde yargılama giderleri de istenmez.
Türkiye’de genel af örnekleri bir hayli fazladır. Örneklerle konumuzu daha da anlaşılır hale getirelim. Hatırlayacak olursanız 6 Şubat 2003 tarihinde cezaların ertelenmesi sağlanmıştı. Başka bir örnek vermek gerekirse, 27 Nisan 2002 tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı hapis cezasına mahkum edilenlerin, 4758 numaralı kanun gereği toplam cezaları on yıl indirilmiştir. Dikkat ettiğimiz kadarıyla genelde genel aflar hükümet değişiklikleriyle gündeme gelmektedir ve bu dönemlerde gerçekleşmektedir.
Genel af çıkmasıyla birlikte, soruşturması yürütülen ve henüz dava açılmayan soruşturmalarla ilgili davalar açılmaz. Hakkında hüküm verilip henüz kesinleşmeyenlerin ve davası açılıp mahkemeye devam edenlerin hakkında davaları düşmesine karar verilir.
Haklarında hüküm kesinleşip henüz infaza başlamayanların ilgili cezaları vermekten vazgeçilir. Hapishanede olanlar derhal serbest bırakılır ve genel af halinde adli sicil kayıtları silinir.
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