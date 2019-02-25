Af yasasında sonda dakika! 2019’da af çıkacak mı? Ceza indirimi kimleri kapsıyor?

Af yasası ve ceza indirimi yasasıyla ilgili son dakika gelişmeleri! Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme taşıdığı af yasası teklifi sonrası heyecanlanan mahkum ve yakınları konuyu yakından takip etmeye devam ediyor. Gündemden düşmeyen konu ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve MHP Kırıkkale Milletvekili Avukat Halil Öztürk konu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Peki af ve ceza indirimi ile ilgili son durum ne, yerel seçim öncesi af çıkar mı? Yasa kimleri kapsıyor? İşte haberimizin detayları

SON DAKİKA AF VE CEZA İNDİRİMİ HABERLERİ

MHP’Lİ ÖZTÜRK: TEKLİF İNCELENİYOR

MHP Kırıkkale Milletvekili Avukat Halil Öztürk, yaptığı son açıklamada mahkumlara af meselesine değindi. Öztürk, af teklifinin incelenmeye devam edildiğini, incelemenin sona ermesi sonrası yürürlüğe gireceğini söyledi. Öztürk açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "MHP Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız tarafından kanun teklifimiz verildi. Teklif inceleniyor. Hükümetin de düşündüğü yöntem var. Seçimden sonra her ikisi ortaya konur, konuşulur."

BİNALİ YILDIRIM'DAN AF VE CEZA İNDİRİMİ AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "MHP'nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur" dedi.

GENEL AF YASASI VE CEZA İNDİRİMİ KANUNU NE ZAMAN ÇIKACAK KİMLERİ KAPSAYACAK?

Binali Yıldırım'ın açıklaması sonra af yeniden tartışılmaya başlandı. Mahkumlar ve yakınları Af ne zaman çıkacak? Af yasası kimleri kapsayacak sorusunu sormaya başladılar. Af teklifi şuan Meclis Adalet Komisyonu'na verildi. Yakın zamanda af konusu görüşülmeye başlanıp yasalaştırılması bekleniyor.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATIYLA ÇALIŞMA YAPIYORUZ”

MHP’nin TBMM’ye sunduğu af teklifine ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Hükümeti’nin hem ceza adaletini sağlamak hem de infaz sistemiyle ilgili ihtiyaç olması durumunda denetimli serbestlik ve benzer uygulamalarla ilgili düzenlemeler yaptığını hatırlattı. Bakan Gül sözlerine şöyle devam etti:

"Elbette bu düzenlemeler hep bir zaruretten kaynaklanmıştır. Bu tekliften bağımsız olarak ihtiyaçlar ve zaruretler çerçevesinde toplumda hassasiyeti rencide etmeyecek ceza adaletini de sağlama anlamında çalışmalarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla uygulamacılarla, akademisyenlerle bir teknik çalışma yapıyoruz" dedi. Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Suç işleyen bir kişi karakolun bir kapısından girip diğer kapısından çıkıyor. Bu da insanların adalet duygusunu rencide ediyor. 'Yapanın yanına kar kaldı, kalıyor' algısı insanların kendine, topluma ve devlete olan güveni zedeliyor. Büyük suçlar da küçük suçlardan yola çıkıyor. Ama suçlar cezasız kalınca tekerrür ediyor, daha büyüğünü yapıyor. Biz bu konuyla ilgili de toplumda adalet duygusunu cezasızlık algısını ortadan kaldıracak, az da olsa cezasını çekeceği, ıslah olacağı model üzerinde çalışıyoruz. Çalışmamızı tamamlandığında Meclis’in takdirine sunacağız."

NUMAN KURTULMUŞ'TAN AF AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkanvekili katıldığı programda af konusuna yanıt verdi. Kurtulmuş, "Seçime kadar gündeme gelmesi zor. Adalet Bakanı bir hazırlık aşamasında." açıklamasını yaptı.

TBB BAŞKANI AF TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRDİ

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, MHP'nin TBMM'ye sunduğu af teklifini AA muhabirine değerlendirdi. TBB Başkanı Feyzioğlu, MHP'nin TBMM'ye sunduğu af teklifinin kapsamının genişleyebileceği uyarısında bulunarak, "Adam öldürenler, tecavüzcüler, belki uyuşturucu imal edenler, Türkiye'ye sokanlar da kapsam içine girebilir." dedi. Anayasa Mahkemesinin yerleşik içtihatlarına göre, genel ceza indirimlerinin af niteliğinde olduğunu, hukukçular için teknik anlamda bu düzenlemelerin af olarak kabul edildiğini söyleyen Feyzioğlu, af niteliğinde olduğu için düzenlemenin, Anayasa'ya göre nitelikli çoğunlukla Meclis'ten geçmesi gerektiğini belirtti.

Affın herkesi kapsamayacağının belirtildiğini, bu teklife duygusal yaklaşmamak gerektiğini vurgulayan Feyzioğlu, şöyle konuştu:

"Affa ne zaman ihtiyaç duyulur diye sormamız gerekiyor. Büyük toplumsal krizler yaşanmıştır, ondan sonra toplumun koskocaman bir kucaklaşmaya ihtiyacı vardır, o ortam oluşmuştur, o zaman af olabilir. Ama bunun dışındaki aflar, kamu düzenini ağır şekilde ihlal ediyor. Bunu, 1999'da adına yine ceza indirimi denilen ama özü itibarıyla af olan düzenlemede yaşadık ve bu afla dışarı çıkanların çok büyük kısmı, iki sene içerisinde yeni suçlar işleyerek, yeni canlar yakarak geri döndüler. O kadar hassas bir konu ki bu. 'Af' sözü, söylentisi çıktığında içeridekilerin canı yanıyor, onları bekleyenlerin canı ayrı yanıyor, sokaktaki insanların canı ayrı yanıyor ve endişe ediyorlar. O yüzden buna çok hassas yaklaşmak lazım."

Türk Ceza Kanunun 65 maddesinde genel af şu şekilde yer buluyor;

Genel af halinde, kamu davası düşer, hüküm verilen cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.

Özel af ile birlikte hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek sürenin kısaltılması sağlanır veya adli para cezasına çevrilebilir.

Cezaya bağlı olan ya da hükümde belirtilen hak yoksunları, özel affa rağmen etkisini sürdürür.

74. maddeye göre genel af, özel af ve şikayetten vazgeçme gibi durumlarda veya adli para cezasının geri alınmasını gerektirmez. Genel af halinde yargılama giderleri de istenmez.

Türkiye’de genel af örnekleri bir hayli fazladır. Örneklerle konumuzu daha da anlaşılır hale getirelim. Hatırlayacak olursanız 6 Şubat 2003 tarihinde cezaların ertelenmesi sağlanmıştı. Başka bir örnek vermek gerekirse, 27 Nisan 2002 tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı hapis cezasına mahkum edilenlerin, 4758 numaralı kanun gereği toplam cezaları on yıl indirilmiştir. Dikkat ettiğimiz kadarıyla genelde genel aflar hükümet değişiklikleriyle gündeme gelmektedir ve bu dönemlerde gerçekleşmektedir.

Genel af çıkmasıyla birlikte, soruşturması yürütülen ve henüz dava açılmayan soruşturmalarla ilgili davalar açılmaz. Hakkında hüküm verilip henüz kesinleşmeyenlerin ve davası açılıp mahkemeye devam edenlerin hakkında davaları düşmesine karar verilir.

Haklarında hüküm kesinleşip henüz infaza başlamayanların ilgili cezaları vermekten vazgeçilir. Hapishanede olanlar derhal serbest bırakılır ve genel af halinde adli sicil kayıtları silinir.