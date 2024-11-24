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AFAD 25 ilde sarı 13 ilde turuncu uyarı verdi

25 Kasım Pazartesi günü Türkiye'nin 25 ili için sarı, 13 ili içinse turuncu uyarı yapılırken, 8 ilde okullar tatil edildi. Hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar ve elektrik kesintileri yaşandı.

IHA24 Kasım 2024 Pazar 20:35 - Güncelleme:
AFAD 25 ilde sarı 13 ilde turuncu uyarı verdi
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AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 24 Kasım (Pazar) günü için 35 ile sarı uyarı, 20 ile (Antalya, Bolu, Erzincan, Gümüşhane, Rize, Sivas, Trabzon, Bayburt, Bartın, Düzce, Giresun, Kastamonu, Ordu, Tokat, Tunceli, Zonguldak, Karabük, Adana, Mersin, Kahramanmaraş) turuncu uyarı verildiği, 25 Kasım (Pazartesi) günü için de 25 ile sarı uyarı, 13 ile (Adana, Antalya, Erzincan, Giresun, Ordu, Tokat, Tunceli, Bayburt, Gümüşhane, Mersin, Kahramanmaraş, Rize, Trabzon) turuncu uyarı verildiği belirtildi.

"8 İL GENELİNDE VE 1 İLÇEDE PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL"

Açıklamada, "Turuncu ve sarı uyarı verilen illerimizden toplam 3 bin 267 ihbar alınmıştır. İhbarlara müdahale ve mahsur kalan vatandaşları güvenli alanlara alma çalışmaları devam etmektedir. Uyarı verilen illerimizde yürütülen çalışmalarda toplam 15 bin 818 personel, 6 bin 635 araç görev yapmaktadır. Yoğun kar yağışı sebebiyle Nevşehir, Sivas, Tokat, Yozgat, Ordu, Bolu, Kayseri ve Niğde il geneli ile Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi meydana gelmiş; 24 farklı noktada yollar ulaşıma kapanmıştır. Yolların açılması ve kesintilerin giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Olumsuz hava şartlarından etkilenen vatandaşlarımıza AFAD ve Kızılay tarafından toplam bin 616 battaniye dağıtımı yapılmıştır. AFAD, Kızılay, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları tarafından 18 bin 471 kumanya/çorba ile içecek ve su dağıtımı yapılmıştır. Dağıtım çalışmaları devam etmektedir. Çalışmaları, tüm ekiplerimiz ve ilgili kurumlarımızla birlikte sürdürüyoruz" denildi.

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