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AFAD: 5 ilde 6 bin 851 bina ağır hasarlı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, 5 ilde toplam 37 bin 631 binanın incelendiğini, 6 bin 851'inin ağır hasar aldığının tespit edildiğini açıkladı.

DHA31.01.2020  11:40 - Güncelleme: 31.01.2020  11:40

AFAD'dan yapılan açıklamada, Elazığ'daki depremin etkilerini azaltmak ve bölgedeki vatandaşların hayatlarını normale döndürmek amacıyla yürütülen iyileştirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Bölgede, büyüklüğü 4,0'ın üzerinde 22, toplamda 1608 artçı deprem meydana geldiği belirtilerek, "Deprem bölgesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlanmış, 45 vatandaşımız enkazdan sağ olarak kurtarılmıştır. Depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; hastanelere başvuran 1607 vatandaşımızdan 1559'u taburcu edilirken, 7'si yoğun bakım altında olan 48 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir" denildi.

37 BİN 631 BİNA İNCELENDİ

Bölgede nakit gerektiren ihtiyaçların karşılanması için Elazığ ve Malatya Valiliği emrine toplam 14 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası kapsamında, banka hesaplarında 55 milyon 747 bin 608 lira, SMS sisteminde 27 milyon 811 bin 820 lira olmak üzere toplam 83 milyon 559 bin 428 lira yardım toplanmıştır. Hasar tespit çalışmaları sonucunda, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta şu ana kadar incelenen 37 bin 631 binadan 584'ünün yıkıldığı, 6 bin 851'inin ağır hasar aldığı, 1207'sinin orta ve 14 bin 410'unun az hasarlı olduğu belirlenmiştir. Acil olarak yıkılacak 235 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 14 bin 344 binanın ise hasarsız olduğu tespit edilmiştir."

Açıklamada, bölgedeki gelişmelerin takip edildiği vurgulandı.

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