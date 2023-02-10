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AFAD: 81 bin 415 kişi deprem bölgesinden tahliye edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.30 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 18 bin 991 kişinin hayatını kaybettiğini, 75 bin 523 kişinin yaralandığını, 81 bin 415 kişinin bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.

AA10 Şubat 2023 Cuma 16:42 - Güncelleme:
AFAD: 81 bin 415 kişi deprem bölgesinden tahliye edildi
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 1604 artçı deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerindeki can kaybı 18 bin 991 oldu. Depremlerde 75 bin 523 kişi de yaralandı. Depremden etkilenen illerden 81 bin 415 afetzede tahliye edildi.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 30 bin 348 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 6 bin 810 olarak kayıtlara geçti.

AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personel sayısı ile beraber bölgede görev yapan personel sayısı 141 bin 779'a ulaştı.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere 12 bin 244 araç sevk edildi.

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