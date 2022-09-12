İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2022 Pazartesi / 16 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2337
  • EURO
    18,4851
  • ALTIN
    1016.33
  • BIST100
    3649.21
Güncel

AFAD Ankara ve Kırıkkale için uyardı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), Ankara ve Kırıkkale'de etkili olması beklenen kuvvetli yağış uyarısı yapılarak, ani su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi.

DHA12 Eylül 2022 Pazartesi 18:44 - Güncelleme:
ABONE OL

AFAD'dan yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, 12 Eylül Pazartesi; Ankara'nın Bala ve Kırıkkale'nin Keskin, Bahşılı, Karakeçili ile Çelebi ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 2 saatlik periyotta yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.