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AFAD öncelikli kabul edilecekler listesi yayınladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken tüm Türkiye depremzedeler için seferber oldu. Başlatılan yardım kampanyalarına vatandaşların destekleri artarken AFAD da ayni bağışlarda öncelikli kabul edilecekler listesini yayınladı.

8 Şubat 2023 Çarşamba 02:45 - Güncelleme:
AFAD öncelikli kabul edilecekler listesi yayınladı
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Tüm Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından tek yürek oldu. 10 ilde etkili olan deprem nedeniyle can kayıpları yaşanırken depremden etkilenen vatandaşlar için de yardım seferberliği başlatıldı.

60 BİNDEN FAZLA PERSONEL GÖREV ALIYOR

Bölgede, AFAD, PAK, Jandarma, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, itfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, STK ve gönüllüler, güvenlik, yerel destek ve uluslararası arama kurtarma ekiplerinden toplam 60 bin 218 personelin görev yapıyor.

AFAD LİSTEYİ PAYLAŞTI

Deprem bölgesinde canla başla arama kurtarma çalışmaları sürerken depremzedelerin acil ihtiyacı olan ürünlerin karşılanmasına yönelik çok sayıda ilden yardımlar gönderildi. AFAD da depremzedelerin ayni ihtaçlarına yönelik bir liste paylaştı.

AYNİ BAĞIŞLARDA ÖNCELİKLİ KABUL EDİLECEKLER ŞÖYLE:

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