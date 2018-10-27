AFAD Başkanı Güllüoğlu: Türkiye için kentsel dönüşüm, afet yönetimi dediğimiz o halkaların toplandığı yönetimde en önemli halka

Birlik Vakfı İstanbul Şubesi'nce düzenlenen "Yeni Türkiye ve İnsani Yardım" konulu konferansta konuşan Güllüoğlu, insani yardım konusunda sivil toplum kuruluşlarına büyük görevler düştüğünü söyledi.

AFAD'ın kurulduğu günden bugüne 50'den fazla ülkeye yardımda bulunduğunu anlatan Güllüoğlu, olay olmadan önce tedbir almanın önemine işaret ederek, bu anlamda vatandaşların eğitiminin de önemli olduğunu kaydetti.

Güllüoğlu, "Türkiye için kentsel dönüşüm, afet yönetimi dediğimiz o halkaların toplandığı yönetimde en önemli halka. İstanbul, Bursa ya da İzmir'de, o eski binaları yıkıp yerine sağlam binalar yapamazsak, arama kurtarma ya da diğer konularda yapacağımız hizmetlerin getireceği sonuçlar çok iç açıcı olmayacak." diye konuştu.

İstanbul'da vatandaşların oturdukları evin güvenli olup olmadığına bakmaları ve belediyeyle bu konuda temasa geçmeleri gerektiğini dile getiren Güllüoğlu, bu konuda öncelikle bireylere, daha sonra ilçe ve büyükşehir belediyeleri ile diğer kuruluşlarına işler düştüğünü aktardı.

Mehmet Güllüoğlu, "Afet konusunda herkese düşen görevler var, sadece AFAD'ın tek başına altından kalkabileceği bir konu değil. Biz gerek toplumda risk konusunun anlaşılabilmesi, hatırlatılması gerekse afetler olduktan sonra müdahale kapasitesinin artırılması, sonrasında yapılacak hizmetler için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim tek başına başarılı olmamız yetmez, her bir kurumun ve bireyin üstüne düşeni yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Deprem gerçeği İstanbul için önemli"

İnsani yardım konusunda Türkiye'nin dünyada ön sıralarda yer aldığını hatırlatan Güllüoğlu, dünyadaki ihtiyaçlara bakıldığında bu yardımların daha da artırılması gerektiğini kaydetti.

Güllüoğlu, "Türkiye üzerine düşen insani vazifesini yerine getiriyor ama bu yine tek başına Türkiye'nin altından kalkabileceği bir şey değil. Türkiye, dünyanın en zengin ülkesi değil belki ama niyetiyle gösteriyor. Bir yerde yangın olduğunda, Türkiye burada yangın olduğuna işaret eden önemli bir rol üstleniyor diye düşünüyorum. Türkiye, TİKA, Sağlık Bakanlığı, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber bunu yapmaya devam edecek çünkü dünyadaki krizler de git gide artıyor." dedi. Türkiye'nin deprem bölgesinde olduğuna dikkati çeken Güllüoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Deprem gerçeği İstanbul için önemli. Depremden önce ortaya çıkan bazı belirtiler var ama sorun şu; 7 büyüklüğündeki depremle, 5 büyüklüğündeki depremi ayırt edemiyoruz. 5 büyüklüğündeki bir depremden sonra siz şehri boşaltsanız ama hiçbir şey olmasa, bir sonraki 7 büyüklüğündeki bir depremden sonra insanda inandırıcılığı kalmıyor. Radon gazı çıkışıyla alakalı çok ciddi çalışmalar var. Ancak radon gazının miktarı arttıkça deprem büyüklüğü artar gibi bir ilişki kurulamıyor. Tam olarak depremin büyüklüğünü ve yerini tespit edemedi çalışmalar.

AFAD Başkanı Güllüoğlu, dünyada yaşanan insani krizlerin giderek arttığını belirterek, son dönemlerde Yemen'de yaşanan krizin tehlikeli boyutta olduğunu anlattı. Güllüoğlu, "Yemen'de başta gıdaya, temiz suya ve sağlık hizmetlerine erişimde çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bu insanlar her gün yemek aramak zorunda. Yemek ulaşmadığı günler, açlıktan toplu ölüm riskini de artırıyor. Yemen halkına bu anlamda daha fazla insani yardım yapılması gerekiyor." şeklinde konuştu.