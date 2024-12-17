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  • AFAD Başkanı Okay Memiş'ten Sednaya açıklaması: Bir canlıya rastlamadık, mayınlı alanlar var
Güncel

AFAD Başkanı Okay Memiş'ten Sednaya açıklaması: Bir canlıya rastlamadık, mayınlı alanlar var

Suriye'de Sednaya Hapishanesi'nde arama çalışmalarına katılan AFAD Başkanı Okay Memiş yaptığı açıklamada, 'Bir canlıya rastlamadık. Mayınlı alanlar var. Biz Türk milleti olarak Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız. Onların bu zor döneminde yardımcı olmaya gayret ediyoruz' dedi.

17 Aralık 2024 Salı 16:31 - Güncelleme:
AFAD Başkanı Okay Memiş'ten Sednaya açıklaması: Bir canlıya rastlamadık, mayınlı alanlar var
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Suriye'de Sednaya Hapishanesi'nde arama yapılıyor... AFAD Başkanı Okay Memiş açıklama yaptı.

Memiş'in açıklamalarının satır başları şöyle:

Bir canlıya rastlamadık. Mayınlı alanlar var.

Yerel otoriteyle irtibatlı bir şekilde bu mayınlı alanın tamamının temizlenmesinden sonra detaylı bir şekilde arama çalışmasına ilerleyen süreçlerde devam edebiliriz.

Biz Türk milleti olarak Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız. Onların bu zor döneminde yardımcı olmaya gayret ediyoruz

Binanın tamamı, tüm koğuşlar tarandı. Neticede herhangi bir canlıya rastlanmadı. Bina içerisine gömülmüş herhangi bir mahkuma rastlanmadı.

Dünyanın her yerinde bizden yardım talep eden ülkelerin yanındayız.

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