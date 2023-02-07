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AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklama yaptı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanı (AFAD) Yunus Sezer, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 2 bin 921 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

AA7 Şubat 2023 Salı 05:29 - Güncelleme:
AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklama yaptı
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Sezer, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

"Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında da artışlar var. 2 bin 921 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda, 15 bin 834 yaralımız söz konusu." bilgisini veren Sezer, 65 ülkeden yardım ve destek talebi olduğunu, söz konusu ülkelerin ekipleri gelince afet bölgesine nakledileceğini belirtti.

Sezer, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin şunları söyledi:

"243 artçı deprem meydana geldi. Bölgede bakanlarımızın koordinasyonunda 30 valimiz ve 47 kaymakamımız her il ve ilçede görev yapmaktadır. 16 bin 400 personelimiz ile yabancı ülkelerden gelen personellerle beraber şu anda afet bölgelerinde yoğun bir çalışma var. Diğer taraftan da kış şartlarından dolayı çadır hem de barınma ihtiyaçları için diğer barınma malzemelerini de bir şekilde sağlayarak afet bölgesine gönderiyoruz. Şu ana kadar 65 bin kadar çadır ve çadır içi malzeme afet bölgesine gönderilmiş durumda."

Hava yoluyla da afet bölgelerine nakillerin devam ettiğini dile getiren Sezer, "Havanın müsaade ettiği ölçüde hava koridorunu daha aktif bir şekilde kullanarak, tüm arama kurtarma personellerimizi de oraya göndermeyi düşünüyoruz. 300 binin üzerinde battaniye ve diğer ısıtıcı türü malzemelerimiz gönderilmiş durumda." diye konuştu.

Barınma ihtiyacının karşılanması için vatandaşları yatakhanelerde misafir ettiklerini anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Şu an kadar Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Milli Eğitim Bakanlığımıza ait yatakhanelerde vatandaşlarımız misafir edilmektedir. İkram araçları ve mobil mutfaklarımızla birlikte tüm sivil toplum kuruluşlarımız afet bölgesinde. Ülkemizin bütün imkanlarını afet bölgesine Adana'dan, Gaziantep'ten Malatya'ya kadar havaalanlarımız kullanılarak buradaki personel sayılarımızı takviye ettiğimizi ve sahada arama kurtarma faaliyetlerini devam ettirdiğimizi belirtmek istiyorum."

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