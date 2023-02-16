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AFAD ''Deprem Bilgi Destek Merkezi'' kurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili verileri toplama, tasnifleme ve ilgili mercilere sunma amacıyla Deprem Bilgi Destek Merkezi kuruldu.

AA16 Şubat 2023 Perşembe 11:22 - Güncelleme:
AFAD ''Deprem Bilgi Destek Merkezi'' kurdu
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Alanda uzman isimlerin görev aldığı merkezde, depremlerin bölgeye etkisi kayıt altına alınarak, gelecek çalışmalar için arşiv oluşturulacak.

AA muhabirine konuşan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Washington Eyaleti Jeoloji Dairesi'nde görevli Kıdemli Deprem Bilimci Dr. Recep Çakır, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapılacak çalışmalar için AFAD tarafından davet edildiğini söyledi.

AFAD bünyesinde Deprem Bilgi Destek Merkezi kurulduğunu bildiren Çakır, merkezle ilgili gerekli teknik işlemleri tamamladıklarını ifade etti.

Çakır, "Şu anda Türkiye içinde ve dışarıdan birçok bilim adamı bölgeye gelip depremlerin yarattığı etkilerin dokümantasyonunu yapıyor. Aynı zamanda kaybolacak bilgileri topluyorlar. Bu bilgiler çok kritik bilgiler. Bu bilgilerden karar verici mekanizmalar çok faydalanacaktır. O yüzden bu koordinasyona çok önem veriyoruz." dedi.

Merkezin bilim insanları ile bölgedeki görevlilerin koordinasyonunu da sağladığını vurgulayan Çakır, "Bütün alanda daha etkin veriler toplanması ve bilgi alınması için böyle bir koordinasyonu gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Deprem bölgesinde hayata dönüşte atılan adımlarla ilgili verilerin kayıt altına alınmasının önemli olduğuna dikkati çeken Çakır, "Yer kayması, zemin sıvılaşması gibi durumların dokümantasyonunun yapılması gerekiyor. Bunların karakterlerinin ortaya çıkması gerekiyor. Oradaki yeni yapılar ve yeni yaşam için bu bilgiler çok kritik destek sağlayacaktır." diye konuştu.

Deprem Bilgi Destek Merkezinin yurt içi ve yurt dışında depremle ilgili yapılan bütün çalışmaları ortaya koyacağını dile getiren Çakır, "Yaşama yeniden dönme çalışmalarında, şehirlerin daha etkin, daha iyi yapıyla tekrardan kurulmasında uzun vadede destek sağlayacak bilgiyi barındıracaktır. Aynı zamanda bir sonraki deprem için hazırlıklarda bu bilgiler kullanılacaktır." açıklamasını yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden çok şey öğrenileceğini söyleyen Çakır, "Bu depremden dersler çıkarmamız ve yaşama derhal dönmemiz gerekiyor. Bu yüzden çalışmalarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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