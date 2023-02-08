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AFAD, deprem bölgesindeki tahliye alanlarını duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremzedelerin kullanabilecekleri tahliye alanlarını duyurdu.

8 Şubat 2023 Çarşamba 21:50 - Güncelleme:
AFAD, deprem bölgesindeki tahliye alanlarını duyurdu
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkımlara neden olan depremler sonrası bölgede 3 gündür enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgeden tahliye olacak vatandaşlar için hava yolu şirketleri de ücretsiz seferler düzenlediklerini duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da (AFAD) bölgeden tahliye edilecek vatandaşlar için tahliye toplanma alanları oluşturuldu.

AFAD TAHLİYE ALANLARINI AÇIKLADI

AFAD 10 ilde tahliye toplanma alanlarının listesini paylaştı. AFAD'dan yapılan açıklamada "06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli deprem afetinden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı sebebiyle il dışına gitmek isteyenler için Jandarma birimlerince bulundukları illerde, aşağıda adresleri verilen tahliye alanları oluşturulmuştur." denildi.

Depremden etkilenen vatandaşların barınma alanlarına ve misafirhaneler yerleştirileceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oluşturulan bu noktalara tahliye talebiyle başvuran vatandaşlarımızın tahliyesi yetkililerce belirlenecek olan en uygun vasıtalarla sağlanacaktır. Tahliyesi sağlanan vatandaşlarımız, gidecekleri illerdeki Valilikler ve AFAD koordinasyonunda belirlenen barınma alanlarına ve misafirhanelere yerleştirilecektir. Tahliye talepleri, illerin barınma kapasitesine göre planlanmaktadır.

Kendi imkanlarıyla ulaşım sağlayıp afet bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşlarımız, çıkış yapmadan önce bulundukları yerlerdeki Jandarma tahliye noktalarına bildirim yapmaları halinde, gidecekleri illerdeki barınma noktalarına yönlendirmeler yapılacaktır.

AFAD'ın açıkladığı tahliye alanları ise şu şekilde;

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