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Orhan Tatar'dan 'artçı deprem' uyarısı: 4 ayda kaydettiğimiz deprem sayısını 13 günde kaydettik

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu. Hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyaran Prof. Dr. Tatar, 'Artçı sarsın sayısına baktığımızda yıl içinde 4 ayda kaydettiğimiz deprem sayısını geçen 13 gün içinde kaydettik. Her 3-4 dakikada bir artçı sarsıntının meydana geldiğini söyleyebiliriz.' dedi.

19 Şubat 2023 Pazar 12:09 - Güncelleme:
Orhan Tatar'dan 'artçı deprem' uyarısı: 4 ayda kaydettiğimiz deprem sayısını 13 günde kaydettik
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AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar açıklama yaptı.

"ARTÇI SARSINTILAR BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK"

Artçı sarsıntı 6 bin 40'a ulaştı. 4-5 arası 436, 5-6 arası artçı sarsıntı sayısı 40 olarak ölçüldü. Bir de 6,6 büyüklüğünde sarsıntı var. Artçı sarsıntılar bir süre daha devam edecek. Hasarlı binalardan uzak durulmalı.

"DEPREM ANINDA ŞİMŞEK GÖRÜNTÜSÜ NORMAL"

Bu yaşadığımız her iki deprem sonucunda Doğu Anadolu fay zonunun 5 ayrı segmenti kırıldı. Deprem sırasında bu deprem gece meydana geldiğinde şimşek çakmasına benzer ışık kütlesinin oluştuğunu görürsünüz. Bu son derece olağan görüntülerdir.

"7,3 METRE YER DEĞİŞTİRME YAŞANDI"

Bu depremin etkilediği alan 10 ilin dışında da belli bir ölçüde hasar yaptığını biliyoruz. 7,3 metre yer değiştirme yaşandı. Bu depremler sırasında ikincil afetler de oluşabiliyor. Değişik bölgelerde bir takım heyelanların, kaya düşmelerinin olduğunu biliyoruz. Ancak şu ana kadar yerleşim yerlerini doğrudan tehdit eden bir tehlike olmadığını biliyoruz.

"BARAJLAR SÜREKLİ İZLENİYOR"

Bu deprem sırasında sıvılaşma dediğimiz alan değişik yerleşim yerlerinde ortaya çıkan bir durum. Binalarda tam bir öçökme olmak yerine bina zemine gömülerek ya da yan yatarak olduğunu görüyoruz. Farklı yerleşim yerlerinde bu sıvılaşmadan dolayı hasarların ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Barajlar sürekli izleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından takibi yapılıyor. İlk gün Erkenek Tüneli'ndeki hafif hasar da tamir edilerek ulaşıma açılmış durumda.

"600'ÜN ÜZERİNDE ARAŞTIRMACI SAHADA İNCELEME YAPIYOR"

600'ün üzerinde bir araştırmacının bölgede görev yapıyor, sahada inceleme yapıyor. Bu sayı her geçen gün artıyor. Sahada çalışan yerli ve yabancı araştırmacılar ne kadar veri üretiyorlarsa bu bilgileri bizlerle paylaşıyorlar.

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