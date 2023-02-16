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AFAD duyurdu: 10 bin liralık destek ödemeleri başladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili vuran iki büyük depremde konutları hasar görenlere 10 bin liralık destek ödemesi yapılacağını bildirdi.

IHA16 Şubat 2023 Perşembe 09:24 - Güncelleme:
AFAD duyurdu: 10 bin liralık destek ödemeleri başladı
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AFAD, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından konutları tahrip olan depremzedelere 10 bin lira destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, ödemelerin başladığı belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

"Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından konutları hasar gören vatandaşlarımıza yönelik 10 bin TL tutarındaki Hane Başı Destek Ödemeleri yapılmaya başlanmıştır. Hasar tespit çalışmaları sahada devam etmekte olup, çalışmalar sonuçlandıkça ödemeler yapılmaktadır. Ödemeler; AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Şu ana kadar 337 bin 933 hanede hasar tespit çalışması tamamlanmış olup, ödemelere başlanmıştır. Ödemeler için e-Devlet'ten başvuru şartı aranmamaktadır. Hane Başı Destek Ödemeleri Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşlarımızın doğrudan hesabına, hesabı bulunmayan vatandaşlarımızın ise TC kimlik numaralarına yapılmaktadır."

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