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AFAD ekipleri devreye girdi, 5 bina boşaltıldı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir inşaatın temel kazısı yapıldığı sırada yan binada kayma meydana geldi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından tedbir amaçlı çevredeki 5 bina boşaltıldı.

DHA21 Kasım 2021 Pazar 22:24 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 22:24
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İzmir Karşıyaka ilçesinde akşama saatlerinde Tersane Mahallesi'ndeki bir inşaatın temel kazısı yapıldığı sırada, yan binada kayma meydana geldi. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar, durumu AFAD, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD yetkilileri de incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar sonucu çevredeki 5 binada bulunan 55 dairenin tahliye edilmesine karar verildi. Tahliye edilen vatandaşların yakınlarının yanına giderken, bir kısmı da inşaat firması tarafından otellere yerleştirildi.

Bu arada bölgeye gelen teknik ekibin yaptığı hassas ölçüm sonrasında kayma yaşanan bina ile yanındaki bina arasına metal destek yerleştirildi.

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