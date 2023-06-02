İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2023 Pazar / 16 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,9783
  • EURO
    22,5975
  • ALTIN
    1313.16
  • BIST100
    5114.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AFAD, Eskişehir'de meydana gelen sel hakkında açıklama yaptı
Güncel

AFAD, Eskişehir'de meydana gelen sel hakkında açıklama yaptı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen sel ve su baskınlarında an itibarıyla can kaybı olmadığını açıkladı.

2 Haziran 2023 Cuma 20:40 - Güncelleme:
AFAD, Eskişehir'de meydana gelen sel hakkında açıklama yaptı
ABONE OL

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Seyitgazi ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle sel ve su baskınlarının yaşandığı belirtildi.

Bölgeye ekiplerin sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgeye Eskişehir, Sakarya ve Afyonkarahisar İl AFAD ekiplerimiz ile itfaiye, Jandarma, DSİ ve Eskişehir Büyükşehir Belediye ekipleri sevk edilmiştir. Aşırı yağışlar sonucu iki metruk binanın yıkıldığı bilgisi alınmıştır. An itibarıyla can kaybı olmadığı bilgisi alınmıştır. Ekiplerimizin müdahale çalışması aralıksız devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.