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'AFAD görevlisiyim' deyip 3 TIR yardımı çaldı

Hatay'da kendisini kendisini AFAD görevlisi olarak tanıtan bir kişinin Hakkari Yüksekova'dan gelen tırları çevirerek depremzedelere gelen yardımları kendi deposuna indirdiği ortaya çıktı.

Yeni Şafak11 Şubat 2023 Cumartesi 05:46 - Güncelleme:
'AFAD görevlisiyim' deyip 3 TIR yardımı çaldı
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Hatay'da kendisini AFAD görevlisi olarak tanıtan şahıs, Hakkari Yüksekova yönünden gelen yardım TIR'larını çiftlik deposuna yönlendirdi. Zanlının istiflediği binlerce ürün arasında su, bebek bezi, yumurta, kuru bakliyat ve tekstil malzemeleri bulundu.

Hatay'a bağlı Antakya ilçesinde yer alan kapalı spor salonu civarında kendisini AFAD görevlisi olarak tanıtan şahıs, Hakkari Yüksekova yönünden gelen yardım TIR'larını çiftlik deposuna yönlendirdi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Emniyet ekiplerinin suçüstü yakaladığı zanlının üzerine AFAD kıyafetleri giydiği ve insani yardım malzemesi taşıyan üç TIR'ı yönlendirdiği ve boşalttığı ortaya çıktı.

Zanlının istiflediği ürünler arasında su, bebek bezi, yumurta, kuru bakliyat ve tekstil malzemeleri bulundu.

Zanlının çaldığı ürünlerin değerinin yaklaşık beş milyon lira olduğu belirtildi.

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