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AFAD: Hasarlı yapılara kesinlikle girilmemeli

AFAD, afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiğini bildirdi.

AA24.01.2020  23:20 - Güncelleme: 25.01.2020  00:15

AFAD, afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiğini bildirdi. Esin Işık | 24.01.2020 AFAD: Hasarlı yapılara kesinlikle girilmemeli

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Elazığ'daki depremin ardından AFAD koordinasyonunda 28 çalışma grubunun 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildiği bildirildi.

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