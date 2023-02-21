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AFAD: Hatay'da 90 artçı meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay Defne'de dün meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 5,8 olan 90 artçının meydana geldiğini bildirdi.

AA21 Şubat 2023 Salı 10:29 - Güncelleme:
AFAD: Hatay'da 90 artçı meydana geldi
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AFAD'dan yapılan açıklamada, depremle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 54 ihbardan 44'ünde olumsuz bir durum olmadığının anlaşıldığı belirtildi.

Gelen ihbarlar doğrultusunda, bölgede, AFAD'ın Hatay, Afyonkarahisar, İzmir, İstanbul, Sakarya, Erzurum, Samsun, Diyarbakır, Adana, Van, Kayseri, Denizli, Balıkesir, Artvin, Bartın ve Uşak'tan il müdürlüğü ekipleri ile 112 Acil, itfaiye, JAK, PAK, CEKUT ve STK'lerin arama kurtarma çalışmalarına katıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hatay Defne'de, dün 20.04'te 6,4 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştır. Ardından en büyüğü 5,8 olan 90 artçı, meydana gelmiştir. SAKOM'dan alınan bilgiye göre, 18'i ağır olmak üzere 294 vatandaşımız, sağlık birimlerince çevredeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Maalesef, 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Son depremden tedirgin olan vatandaşlar için gece boyunca 6 bin çadırın bölgeye gönderildiği ifade edilen açıklamada, çadır sevkiyatının, gün boyunca hava ve kara yoluyla devam edeceği bildirildi.

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