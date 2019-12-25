İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9445
  • EURO
    6,5931
  • ALTIN
    286.025
  • BIST100
    113329
Güncel

AFAD, İdlib'de insani yardımlara devam ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırılarından kaçan sivillere yardımlarını sürdürüyor.

AA25.12.2019  23:45 - Güncelleme: 25.12.2019  23:45
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) Twitter hesabından Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırılarından kaçan sivillerin yaşadığı zor koşullara ilişkin video paylaştı.
 
"İdlib'de rejim güçlerinin saldırılarından kaçan sivillere yönelik insani yardımlarımız devam ediyor." başlığıyla paylaşılan videoda, zor koşullarda yaşamını sürdüren Suriyelilere, AFAD tarafından yapılan insani yardımların görüntülerine yer veriliyor.
 
Görüntülerde ayrıca AFAD personelince çadır kurulması, battaniye ve gıda kolisinin dağıtılması da yer alıyor.
 

Hocaların Hocası Roger Smith Kanal İstanbul’la ilgili ne dedi?

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Emekliye 452 lira ek zam müjdesi
Emekliye 452 lira ek zam müjdesi

Emekliye 452 lira ek zam müjdesi

Yüksek tahrip gücüne sahip, gördüğünü vuracak
Yüksek tahrip gücüne sahip, gördüğünü vuracak

Yüksek tahrip gücüne sahip, gördüğünü vuracak

Ülkedeki nükleer bombanın babası... Kahraman mı, hain mi?
Ülkedeki nükleer bombanın babası... Kahraman mı, hain mi?

Ülkedeki nükleer bombanın babası... Kahraman mı, hain mi?

Dev proje ilk gaz akışı için hazır
Dev proje ilk gaz akışı için hazır

Dev proje ilk gaz akışı için hazır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.