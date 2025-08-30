AFAD: İzmir'de iyileştirme çalışmaları devam ediyor

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, 25 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde İzmir genelinde orman yangınlarının meydana geldiği hatırlatıldı.

Paylaşımda, Orman teşkilatı başta olmak üzere, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili kurumların yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan orman yangınlarının etkili olduğu alanlarda, Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) kapsamında hızla başlatılan iyileştirme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan ve İzmir AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci'nin, Ödemiş'te yangınların söndürülmesinin ardından, evleri yanan ve barınma ihtiyacı olan vatandaşlar için AFAD tarafından kurulan konteynerlerde kalanlar başta olmak üzere yangının etkili olduğu alanlarda devam eden çalışmaları yerinde incelediği ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ilettikleri kaydedildi.

Yangının üzerinden 1,5 ay geçmeden AFAD Başkanlığı ile koordinasyon içinde TOKİ Başkanlığı tarafından inşaatı başlatılan yeni konutların yapım ve teslim sürecine ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı aktarıldı.

Paylaşımda, "Yeşil vatanımızı korumak için gece gündüz demeden, sahada büyük bir gayret ve azim ile çalışan, alevlere karşı cesaretle mücadele eden ormanın kahramanlarına ve iyileştirme çalışmalarını sürdüren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.