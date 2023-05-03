Kahramanmaraş'ta art arda iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Saat 20:16'da meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 3, 2023
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Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-05-03
Saat:20:16:38 TSİ
Enlem:38.071 N
Boylam:36.566 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/0RxwGs02SN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
DAKİKALAR SONRA BİR SARSINTI DAHA
Kahramanmaraş'ta aynı ilçede 6 dakika arayla ikinci bir meydana geldi. AFAD, saat 20.22'de meydana gelen ikinci sarsıntının büyüklüğünü 4.1, derinliğini ise 6.8 kilometre olarak açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 3, 2023
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Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-05-03
Saat:20:22:15 TSİ
Enlem:38.073 N
Boylam:36.572 E
Derinlik:6.83 km
Detay:https://t.co/fYJQVNL114@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi