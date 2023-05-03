Kahramanmaraş'ta art arda iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Saat 20:16'da meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

DAKİKALAR SONRA BİR SARSINTI DAHA

Kahramanmaraş'ta aynı ilçede 6 dakika arayla ikinci bir meydana geldi. AFAD, saat 20.22'de meydana gelen ikinci sarsıntının büyüklüğünü 4.1, derinliğini ise 6.8 kilometre olarak açıkladı.