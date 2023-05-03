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AFAD: Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 6 dakika arayla 4.1 ve 5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini açıkladı.

AA3 Mayıs 2023 Çarşamba 20:29 - Güncelleme:
AFAD: Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Kahramanmaraş'ta art arda iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Saat 20:16'da meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

DAKİKALAR SONRA BİR SARSINTI DAHA

Kahramanmaraş'ta aynı ilçede 6 dakika arayla ikinci bir meydana geldi. AFAD, saat 20.22'de meydana gelen ikinci sarsıntının büyüklüğünü 4.1, derinliğini ise 6.8 kilometre olarak açıkladı.

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