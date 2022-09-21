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AFAD koordinasyonunda Suriye'de 69 bine yakın briket ev inşa edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'de 284 noktada projelendirilen 86 bin 481 briket evin 68 bin 713'ünün inşa edildiğini bildirdi.

AA21 Eylül 2022 Çarşamba 16:12 - Güncelleme:
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkanı Yunus Sezer, savaş nedeniyle evlerini kaybeden Suriyelilerin daha insani şartlarda yaşamasını sağlamak için inşa edilen briket evleri yerinde inceledi.

Briket ev projesinin hızla devam ettiği belirtilen açıklamada, "AFAD Başkanlığımız koordinasyonunda STK'lerimizin desteğiyle Suriye'deki 284 farklı noktada projelendirilen 86 bin 481 briket evin 68 bin 713'ü tamamlandı. Tamamlanan briket evlere bugüne kadar 64 bin 97 aile yerleşti. Yıl sonu hedefimiz, 100 bin briket ev." bilgisi paylaşıldı.

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