AFAD koronavirüsle mücadelede 53 milyon lira harcadı

AA 19 Nisan 2020 Pazar 13:18 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 13:19

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen ve 14 günlük karantina sürelerini yurtlarda geçiren üniversite öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerinin, memleketlerine ücretsiz gönderildiği belirtildi.

71 ildeki 132 Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları ile özel yurtlarda karantina uygulamasının yapıldığı ifade edilerek, buralarda 1834 personelin görevlendirildiği kaydedildi.

Karantinaya alınan 39 bin 223 kişiden 26 bin 318 kişinin evlerine gönderildiği belirtilerek, Türk Kızılayın 1 milyon 75 bin öğün yemek dağıttığı ifade edildi.

65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının, "Vefa Sosyal Destek Grupları" ile karşılanmaya devam edildiği anımsatılarak, bu gruplarda 1073 AFAD personeli ile sahada 352 aracın bulunduğu, bugüne kadar 53 milyon 6 bin liranın harcandığı bilgisi verildi.