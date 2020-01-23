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Güncel

Son dakika... AFAD: Manisa'da 212, Ankara'da 10 artçı deprem meydana geldi

Ankara ve Manisa'da peş peşe yaşanan depremlerle sallandı. AFAD, Ankara'da 10i Manisa'da ise 09.25 itibariyle 212 adet artçı depremin meydana geldiğini açıkladı.

23.01.2020  09:54 - Güncelleme: 23.01.2020  09:56

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ankara, Akyurt'ta meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, doğrultu atımlı Çankırı fayının güney ucunda olmuştur. Şu an itibariyle 10 adet artçı deprem olmuş olup en büyük artçı 3,0 olarak saptanmıştır. Manisa, Akhisar'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, Gelenbe sağ yönlü doğrultu atımlı fay üzerinde gelişmiş olup 09.25 itibariyle 212 adet artçı deprem olmuştur. En büyüğü 4,3 olmak üzere, 4,0'den büyük 8 artçı deprem meydana gelmiştir" ifadeleri kullanıldı.

AFAD gelişmelerin takip edildiğini açıkladı.

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