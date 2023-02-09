AFAD Merkezinde yoğun mesai

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda yürütülen çalışmalara, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bazı bakan yardımcıları ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çalışma grubu temsilcileri de katılıyor.

TAMP çerçevesinde İçişleri Bakanlığı ve ilgili ekiplerin yer aldığı 25 çalışma grubu, sahaya ilişkin bilgileri değerlendirerek, arama-kurtarma, barınma, tahliye, yerleştirme, ulaşım, kaynakların doğru ve verimli kullanımı ile anlık müdahale ve tedbirlere yönelik faaliyetleri yürütüyor.

Depremin ilk gününden itibaren 24 saat esasına göre hizmet veren çalışma grupları, bölgeden gelen İHA görüntülerini takip ederek, sahadaki personelle irtibat halinde, deprem bölgesindeki son durumu ve ihtiyaçları belirliyor, yardımların depolanması ve sevk edilmesi faaliyetlerini koordine ediyor.