AA 04 Ağustos 2020 Salı 16:24 - Güncelleme: 04 Ağustos 2020 Salı 16:24

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Afetlere Hazırlık Yılı"nda onuncu ayın temasının "Afet Anı ve Tatbikatlar" olarak belirlendiği belirtildi.

Vatandaşlara olası bir afetteki doğru davranış şekillerini, aile afet planını ve tahliye planlarını tatbik etme çağrısı yapılan açıklamada, afet anına hazır olmanın olası zararlardan korunma konusunda hayati önem taşıdığına dikkat çekildi.

Afetlerde canların korunmasının refleks haline gelen doğru davranışlarla mümkün olduğuna işaret edilen açıklamada, afet öncesinde ve sırasında yapılması gerekenler şöyle sıralandı:



"Bölgenizin taşıdığı afet risklerini öğrenin. Aile afet ve acil durum planınızı hazırlayın, güncelleyin ve tatbik edin. Evinizde tehlike avı yapın. Ağır ve büyük eşyalarınızı sabitleyin. Gaz ve su sızıntısı yapabilecek tesisat bağlantıları ile hasarlı elektrik kablolarını onarın. Zorunlu Deprem Sigortanızı yaptırın. Yapınızda hasar işaretleri varsa uzman desteği alın. Yanıcı/parlayıcı ve ağır malzemeleri kilitli dolaplarda ve alt raflarda muhafaza edin. Afet ve acil durum çantanızı hazırlayın. Tüm aile, çök-kapan-tutun hareketini öğrenip uygulayın. Afet anındaki doğru davranışları sık pratiklerle refleks haline getirmeye çalışın. Size en yakın acil toplanma alanlarının yerini internetten kolayca öğrenin. Tahliye tatbikatları yapın. Hava ve yol durumu raporlarını medyadan takip edin. Afet riskine karşı nasıl hazırlanacağınızı ve korunacağınızı öğrenebileceğiniz eğitim programlarına katılın.

Afet sırasında olabildiğince sakin kalmaya çalışın. Afet türüne uygun doğru davranışları uygulayın. Örneğin, deprem anında bina içerisindeyseniz, sarsıntı bitinceye kadar güvenli bir alanda çök-kapan-tutun hareketini yapın. Sarsıntı bitince, güvenli tahliye kurallarına uygun olarak afet ve acil durum çantanız ile birlikte önceden belirlenen toplanma alanına gidin. Heyelan ve sel anında açık alandaysanız, akıntının hareket yolundan uzaklaşın, dere yataklarından, vadilerden ve düşük rakımlı yerlerden uzak durun, mümkün olduğunca yükseklere doğru çıkın."

Öte yandan, AFAD tarafından afet tatbikatına ilişkin kamu spotu da paylaşıldı.