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Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi

AFAD, sel nedeniyle Kastamonu ve Sinop'taki can kaybının 31'e yükseldiğini açıkladı

AA13 Ağustos 2021 Cuma 18:15 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 18:31
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 29, Sinop'ta 2 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, tüm kurumların, personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Sel nedeniyle Kastamonu'da 29, Sinop'ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 10 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın'da kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." bilgisine yer verildi.

Bartın'ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile UMKE personelince sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, Sinop'un Ayancık ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekiplerince çalışmalara devam edildiği kaydedildi.

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