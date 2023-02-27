AFAD: Şu ana kadar toplam 10 bin 282 artçı sarsıntı meydana geldi

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Şu ana kadar toplam 10 bin 282 artçı sarsıntı meydana geldi. Bu bizim yaklaşık 6 ayda kaydettiğimiz depremin bu depremler sonucunda sadece 3 haftada kaydedildiğini gösteriyor"

"3-4 arası büyüklükte yani vatandaşlarımızın hissedebileceği büyüklükteki depremlerin sayısı bin 963, 4-5 arası büyüklükteki artçı deprem sayısı 471, 5-6 arası büyüklükteki deprem sayısı da bugünkü depremle birlikte toplam 45 oldu."