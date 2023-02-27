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AFAD: Şu ana kadar toplam 10 bin 282 artçı sarsıntı meydana geldi

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: 'Şu ana kadar toplam 10 bin 282 artçı sarsıntı meydana geldi. Bu bizim yaklaşık 6 ayda kaydettiğimiz depremin bu depremler sonucunda sadece 3 haftada kaydedildiğini gösteriyor'

IHA27 Şubat 2023 Pazartesi 14:00 - Güncelleme:
AFAD: Şu ana kadar toplam 10 bin 282 artçı sarsıntı meydana geldi
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AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Şu ana kadar toplam 10 bin 282 artçı sarsıntı meydana geldi. Bu bizim yaklaşık 6 ayda kaydettiğimiz depremin bu depremler sonucunda sadece 3 haftada kaydedildiğini gösteriyor"

"3-4 arası büyüklükte yani vatandaşlarımızın hissedebileceği büyüklükteki depremlerin sayısı bin 963, 4-5 arası büyüklükteki artçı deprem sayısı 471, 5-6 arası büyüklükteki deprem sayısı da bugünkü depremle birlikte toplam 45 oldu."

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