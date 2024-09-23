AFAD uyardı! 1 ilimizde okullar tatil edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; Bartın ve Zonguldak illeri için turuncu, Düzce, Sakarya, Bolu, Karabük ve Trabzon illeri için sarı kodlu yağış uyarısı verildiğini bildirdi. AFAD'ın açıklamasına göre 22 Eylül Pazar günü gece saatlerinden itibaren; Düzce çevreleri ile Sakarya'nın doğu, Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinde kuvvetli; Bartın ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Trabzon il genelinde aralıklarla ve yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Turuncu kod uyarısı yapılan illerin vali ve kaymakamlarına bilgilendirme SMS'i ile bilgilendirme yapıldığı belirtilen AFAD'ın açıklamasında, "Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) ilgili tüm gruplarına yeterli sayıda personel ve araç ile teyakkuzda olunması bilgisi verilmiştir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" ifadeleri yer aldı.

AFAD'ın turuncu kod uyarısı verdiği Zonguldak'ta, valilik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Eylül Pazartesi günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Vali Osman Hacıbektaşoğlu imzasını taşıyan açıklamada, "Zonguldak il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Eylül 2024 Pazartesi günü tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

ENGELLİ VE HAMİLELER İDARİ İZİNLİ

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.