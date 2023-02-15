İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2023 Çarşamba / 25 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8533
  • EURO
    20,1442
  • ALTIN
    1113.84
  • BIST100
    4950.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AFAD yayımladı! İşte depremzedeler için öncelikli ihtiyaç malzemelerinin listesi
Güncel

AFAD yayımladı! İşte depremzedeler için öncelikli ihtiyaç malzemelerinin listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşların Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelere yapılacakları ayni yardımlara ilişkin 'öncelikli ihtiyaç malzemeleri' listesi yayımladı.

AA15 Şubat 2023 Çarşamba 19:10 - Güncelleme:
AFAD yayımladı! İşte depremzedeler için öncelikli ihtiyaç malzemelerinin listesi
ABONE OL

AFAD, deprem bölgeleri için "öncelikli ihtiyaç malzemeleri" listesi yayımladı:

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, belirlenen "ihtiyaç malzemeleri" listesinde;

Battaniye, çadır, kişisel bakım kiti, kahvaltılık, uyku tulumu, hijyen kolisi, kuru gıda, gıda kolisi, jeneratör, tüplü ısıtıcı, odun-kömür sobası, harici şarj cihazı, seyyar tuvalet ve banyo, elektrikli ısıtıcı, büyük ve küçük tüp, yatak, çocuk ve yetişkin montu, iç giyim, içlik, bot, polar, çocuk ve yetişkin bezi, bebek maması, hazır gıda, konserve gıda, tek kullanımlık tabak, bardak, çatal ve kaşık bulunuyor.

Vatandaşlar, deprem bölgelerine yapılacakları tüm ayni bağışlar için valiliklere ve kaymakamlıklara başvuruda bulunabiliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.