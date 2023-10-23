AFAD'dan açıklama: Filistinli kardeşlerimizin yanındayız

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığında, Filistin'e yönelik insani yardım çalışmalarıyla ilgili değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıyla ilgili yapılan paylaşımda, "Aziz milletimizden aldığımız güç ve destekle, tüm ilgili kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanındayız." ifadesi kullanıldı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, toplantı AFAD Başkanı Okay Memiş başkanlığında ilgili sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda, öncelikli ihtiyaç listelerinin hazırlanması, yardım kuruluşları arasındaki koordinasyonun sağlanması, yardımların en kısa sürede bölgeye ulaştırılması ve bölgede lojistik alanların kurulması konuları başta olmak üzere süreçle ilgili konular ele alındı.