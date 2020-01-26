26.01.2020 09:07 - Güncelleme: 26.01.2020 09:34

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar toplam 31 kişi hayatını kaybetti, 1.607 kişi hastanelere başvurdu. Deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde olan 20 artçı sarsıntı meydana gelirken, toplam meydana gelen artçı sayısı ise 640 olarak tespit edildi.

AFAD'ın 26 Ocak 2020, 08.00 itibarıyla son durumu paylaştığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Elazığ ili Sivrice ilçesinde, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55’de 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde olan 20 artçı sarsıntı meydana gelmiş olup, toplam artçı sayısı 640’tır.

AFAD koordinasyonunda yürütülen müdahale faaliyetleri sonucunda, enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısı 45’tir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise 31 olmuştur. Depremden sonra 1.607 vatandaşımız hastanelere başvurmuştur.

AFAD Başkanlığı tarafından bölgeye 7.505 çadır ulaştırılmış olup; ihtiyaç duyulan çadırların dağıtımı ve kurulumu tamamlanmıştır. Hasar tespit çalışmaları kapsamında 1.521 bina analiz edilmiştir.

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda 3.433 arama kurtarma personeli ile diğer çalışma gruplarından 192 personel görev yapmaktadır. Profesyonel ekiplere, 108 kişiden oluşan STK ve gönüllü ekipleri de destek vermektedir.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Elazığ şehir merkezinde hâlihazırda 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalar toplam 3.733 personel, 554 araç, 17 arama kurtarma köpeği ve 5 hava aracıyla devam etmektedir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları, AFAD koordinasyonunda görevlendirilirken bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalıştırılmamaktadır.

4 Milyon TL Acil Yardım Ödeneği Gönderildi

AFAD Başkanlığı tarafından, bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere Elazığ Valiliği emrine 2.000.000 TL, Malatya Valiliği emrine 2.000.000 TL olmak üzere toplam 4.000.000 TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir.

Afetzede Vatandaşların İhtiyaçları Karşılanıyor

AFAD Başkanlığı bölgeye 7.505 aile çadırı, 400 genel maksat çadırı, 11.532 yatak ve 18.720 battaniye ve 524 yastık çarşaf seti sevk etmiştir. Bölgede 3.391 çadır dağıtılmış ve ek olarak toplu alanlara 820 çadırın kurulumu yapılmıştır.

Türk Kızılay, bölgeye 276 personel, 55 araç, 7 ikram aracı, 1 çocuk dostu alanı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 15.875 battaniye, 5.079 yatak, 1.563 ısıtıcı, 2.500 çadır, 193.420 kg un ve 3.200 adet gıda kolisi sevk etmiştir. Yapılan çalışmalarda 17.000 sıcak yemek, 5.000 kahvaltı, 7.000 çorba, 13.550 bardak çay, 6.275 su, 6.495 ekmek, 6.286 kutu ikram malzemesi, 1.251 battaniye, 1.211 ısıtıcı, 23 çadır ve 286 yatak dağıtımı yapılmıştır.

DÜNYADAN TAZİYE MESAJLARI

Deprem sonrası dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye taziye mesajları geliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Elazığ'daki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan’a, gönderdiği telgrafla Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenler ve büyük çaplı yıkımlar nedeniyle başsağlığı diledi.

Putin, "Rusya, bu felaketin sonucunda sevdiklerini kaybedenlerin acı ve kederlerini paylaşıyor, tüm yaralıların en hızlı şekilde iyileşmesini umuyor." ifadesini kullandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pakistan Başbakanı İmran Han, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed İsa Avad, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko, Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile Gürcistan ve İran dışişleri bakanlıkları yayınladıkları mesajlarda ölenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifa dileklerini iletti.

MHP, HEYET GÖREVLENDİRDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Elazığ'daki deprem sonrasında Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla inceleme yapmak ve bölge halkının yaşadığı sıkıntıları paylaşmak üzere bir heyetin görevlendirildiğini bildirdi.

Maç bilet gelirleri depremzedelere

TFF 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor, liglerinde bu hafta oynayacakları karşılaşmalarda elde edilen bilet gelirlerini deprem nedeniyle zarar gören vatandaşlara bağışlayacaklarını açıkladı.

"RABB'İM NASİP ETTİ KEDİ DELİĞİNDEN ÇIKTIK"

Depremde yaralananların tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam ediyor.

Merkez Sürsürü Mahallesi'nde çöken binanın enkazından yaralı çıkarılan ve tedavisi Fırat Üniversitesi Hastanesinde devam eden yaralılardan üniversite öğrencisi Mehmet Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem sırasında 6 öğrenci aynı evde bulunduklarını söyledi.

Deprem sırasında yıkılmaz düşüncesiyle kirişin altına girdiklerini anlatan Şeker, sırtına kolon parçalarının düştüğünü belirtti.

Elektrikler kesilince karanlıkta kaldıklarını ifade eden Şeker, şöyle konuştu:

"Kapının üstüne düştüm karanlıkta kaldık. Biraz sonra kendime geldiğimde baktım ki arkadaşım yanımda ağlıyor. Enkazın altındayız ama hareket edebileceğimiz hiçbir yer yoktu. Sadece sol kolum ve sağ bacağım hareket ediyor. Diğer taraflarıma kolon düşmüş. Hareket edemiyordum. Ben kaçarken telefonumu cebime koymuştum ve telefonumu çıkardım. Telefonunun ışığını açtım. Işığı görürler dedim. Neresi yıkılmış, nasıl yıkılmış, ne olmuş bilmiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Nasıl olduysa Rabb'im nasip etti kedi deliğinden çıktık. Polisler, AFAD, özel harekatçılar geldiler, orada kurtardılar. Elleriyle, küreklerle kazdılar, iğne deliğinden bizi çıkardılar."

Yaralılardan Ahmet Ünal da merkeze bağlı Sarılı köyünde uyuduğu sırada depremin meydana geldiğini aktardı.

"Çocuklar neredeydi, tam bilmiyorum. Bir uyandım uyku haliyle ve baktım ki yer oynuyor, şiddetli sallanıyor. O esnada elektrikler gitti. Elektrikler kesilince o an ne yaptığımı bilmiyorum pencereden kendimi atmışım. Çok dehşet bir andı. Cenabı Allah böyle bir acıyı yaşatmasın." ifadelerini kullanan Ünal, düşme sonucu ayağının kırıldığını ve ellerinden yaralandığını bildirdi.

Yaralı çocuklardan Yusuf Salih Yenigün de deprem anında panik yaparak dışarıya çıkmaya çalıştığı sırada düştüğünü ve yaralandığını anlattı.

Yaralı Hüseyin Civelek ise depremde 2 yakınını kaybettiğini belirterek, çok üzgün olduğunu ifade etti.