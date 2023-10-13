AFAD'dan depremin vurduğu Herat'a yardım

Afganistan'ın İran sınırında bulunan Herat vilayetinde meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından bölgeye ulaşan ilk yardımlar, Türkiye'den geldi.

Depremlerin hemen ardından çok kısa bir sürede AFAD ekibini ve insani yardımlarını taşıyan iki nakliye uçağı Herat'a indi.

AFAD Sivil Savunma Daire Başkanı Bekir Şen, yardımlarla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

KÖY KÖY İHTİYAÇ TESPİTİ YAPILDI



AFAD ekipleri, bölgeye intikal eder etmez sahaya indi ve depremin ağır hasar bıraktığı köylerde ihtiyaç tespiti yaparak insani yardımlarını ulaştırmaya başladı.

Köylerde ihtiyaca göre çadırlar kuruldu, sağlık taraması yapıldı, depremzedelere gıda ve battaniye yardımında bulunuldu.

AFAD Sivil Savunma Daire Başkanı Bekir Şen, deprem haberini alır almaz 5'i sağlık personeli olmak üzere 27 kişilik AFAD ekibinin zaman kaybetmeden deprem bölgesine intikal ettiğini söyledi.

Köy köy tüm deprem bölgesini gezerek sahada ihtiyaç tespiti yaptıklarını belirten Şen, "İvedilikle sosyal, insani ve sağlık yardımı boyutunda çalışmalara başladık. İlave olarak tekrar çadır, gıda ve battaniye talebinde bulunduk. İkinci uçağımızın hemen gelmesini sağladık." dedi.

ÇADIRLAR KURULDU, YARDIMLAR TESLİM EDİLDİ



Yardımlar kapsamında getirilen çok sayıda tıbbi malzemeyi Afganistan Sağlık Bakanlığına teslim ettiklerini belirten Şen, ardından AFAD ekibinin bizzat köyleri ziyaret ederek, buralarda sağlık taraması yaptığını, kışa dayanıklı 250 çadır kurduğunu, bakliyat ve çeşitli gıda ürünleri içeren 250 koli ve 1500 battaniyeyi de depremzedelere dağıttığını söyledi.

Temin edilen çadırların kış şartlarına karşı dirençli olduğunu belirten Şen, şunları aktardı:



"Bunlar iklim çadırlardandır. Burada gördüğünüz diğer çadırlar gibi değil. Burada rahatlıkla kışı geçirebilecek nitelikte çadırlardır. Gittiğimiz yerlerde sağlık ekibimizle birlikte hem sağlık taramasını hem de çadır kurulumunu kendimiz yapıyoruz. Her çadıra iki battaniye ve bir gıda kolisi, ihtiyaç oldukça veriyoruz. Öncelikli sıralamaya göre köylere elimizdeki bu çadırları dağıtıyoruz."

AFAD dışında Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türk Kızılay ekipleri de bölgedeki yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde 7 Ekim'de art arda şiddetli depremler meydana gelmişti.

Depremlerde yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşamını yitirmiş, binlerce kişi de yaralanmıştı.