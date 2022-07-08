AFAD'dan depremzede 250 Afgan yardım

Dağıtımı gerçekleştiren AFAD ekibinden alınan bilgiye göre, depremin en olumsuz etki bıraktığı Paktika vilayetinin Giyan ilçesinde evleri yıkılan ya da hasar gören 250 aileye gıda yardımı yapıldı.

Söz konusu yardımların Afganistan'daki insani krizi hafifletmeye katkı sunması amacıyla Türkiye'den gönderilen "İyilik Trenleri" ile gelen yardımlar olduğu, yardımların çay, yağ, şeker, bakliyat ve çeşitli gıda malzemelerinin yer aldığı 25 kiloluk kolilerden oluştuğu aktarıldı.

AFAD Ekip Sorumlusu Tunceli İl Müdürü Cem Erdoğan, AA muhabirine, "İyilik Trenleri kapsamında deprem ve sel bölgelerine dağıtımlarımız devam edecektir. Çadır kurulumu, battaniye, yatak ve gıda da dahil olmak üzere çeşitli yardımlarımız sürecektir. Ayrıca, hijyen malzemeleri içeren yardımlarda da bulunacağız." dedi.

Pakistan sınırında sıfır noktada bulunan bölge yolunu geçmenin zorluğuna da değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Gerçekten çok zorlu bir yolculuktu. Geçtiğimiz bazı yerlerde seller de vardı. Yolu tamamen kapatmıştı. Buna rağmen depremden etkilenen kardeşlerimize ulaşmak için sel suyu ile dağlık ve engebeli yollardan geçmek zorunda kaldık. Burada ise Afgan halkının Türkiye'ye karşı samimi ve içten hissiyatına şahitlik ettik. Türkiye, kurumları ve halkı her zaman Afgan halkının yanında olmaya devam edecektir."

22 Haziran'da meydana gelen ve Afganistan'ın doğusunu vuran 5,9 büyüklüğündeki deprem deneniyle 1200'e yakın kişi hayatını kaybetmişti.