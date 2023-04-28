İSTANBUL 16°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2023 Cumartesi / 9 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4529
  • EURO
    21,4358
  • ALTIN
    1244.75
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AFAD'dan depremzedeler için önemli duyuru! Masrafı devlet karşılayacak
Güncel

AFAD'dan depremzedeler için önemli duyuru! Masrafı devlet karşılayacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, deprem bölgesinden tahliye edilenlerin istemeleri halinde afet öncesinde bulundukları kente dönüşleri için kolaylık sağlanacağı bildirildi.

AA28 Nisan 2023 Cuma 23:18 - Güncelleme:
AFAD'dan depremzedeler için önemli duyuru! Masrafı devlet karşılayacak
ABONE OL

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve tahliye edilen vatandaşların afet öncesinde ikamet ettikleri kente dönüş konusunda yoğun taleplerinin olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Afet bölgesi dışındaki illerimizde bulunup geri dönmek isteyen afetzede vatandaşlarımızın bulundukları illerde valilik ve kaymakamlıklara müracaat etmeleri durumunda uygun vasıtalarla (kara yolu, demir yolu, hava yolu) ve yol masraf belgesi düzenlenerek dönüşleri hususunda gerekli imkan ve kolaylık sağlanacaktır." ifadesine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.