İSTANBUL 7°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2023 Cumartesi / 21 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8367
  • EURO
    20,1236
  • ALTIN
    1128.82
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AFAD'dan depremzedelerin bulundukları illerden tahliyesine ilişkin açıklama
Güncel

AFAD'dan depremzedelerin bulundukları illerden tahliyesine ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin tahliyesi konusunda, 8 Şubat'taki bilgilendirmeden önce tahliye noktalarına başvurmadan kendi imkanlarıyla ayrılanların, gittikleri illerde valiliklere başvurmaları halinde belirlenen barınma alanlarına yönlendirileceğini bildirdi.

AA10 Şubat 2023 Cuma 23:16 - Güncelleme:
AFAD'dan depremzedelerin bulundukları illerden tahliyesine ilişkin açıklama
ABONE OL

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı sosyal medya hesaplarında ve WhatsApp gruplarında yer alan "afetzede vatandaşların durumlarını gösterir bir AFAD kartı almaları gerektiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Konuyla ilgili AFAD Başkanlığınca 8 Şubat'ta kamuoyuna bilgilendirme yapıldığı anımsatılan açıklamada, bulundukları kentlerden ayrılmak isteyen ve barınma ihtiyacı olan afetzedelerin gideceği illerin, diğer şehirlerin barınma kapasitesi de düşünülerek planlandığı, işlemin depremin etkili olduğu 10 ilde ilan edilen tahliye noktalarından yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kendi imkanlarıyla veya tahliye noktasında tahsis edilen araçlarla afet bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşlarımızın, gittikleri illerde barınma sıkıntısı çekmemesi için 10 ilimizde belirlenen tahliye noktalarına bildirim yapmaları gerekmektedir. Tahliye noktalarında, vatandaşlarımıza illerimizin barınma kapasitesi dikkate alınarak yönlendirmeler yapılacak ve gidecekleri illerde valiliklerimizce oluşturulan komisyonlar tarafından barınma ihtiyaçları karşılanacaktır.

Başvuru esnasında, afetzedelerin durumunu gösterir belge talep edilmesi söz konusu değildir, başvuru sonrasında da AFAD tarafından herhangi bir belge veya kart düzenlenmemektedir. 8 Şubat'ta AFAD tarafından yapılan bilgilendirmeden önce kendi imkanlarıyla tahliye noktalarına başvuru yapmadan ayrılmış olanlar, gittikleri illerde valiliklere başvurmaları halinde, ikamet durumlarına bakılarak oluşturulan komisyon birimlerince belirlenen barınma alanlarına yönlendirileceklerdir."

Tüm sürecin sağlıklı yürütülmesi, tahliye konusunda vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilan edilen tahliye noktalarına başvuru yapılmadan yola çıkılmaması istenen açıklamada, bu zorlu dönemde sadece resmi birimlerce yapılan açıklamalara itibar edilmesinin önem arz ettiği bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.