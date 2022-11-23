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AFAD'dan Düzce depremi açıklaması: 96 artçı sarsıntı meydana geldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 46 yaralı olduğunu bildirdi.

AA23 Kasım 2022 Çarşamba 09:31 - Güncelleme:
AFAD'dan Düzce depremi açıklaması: 96 artçı sarsıntı meydana geldi
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AFAD'dan yapılan açıklamada, olay yerine Düzce, Ankara, İstanbul, Bursa, Bolu, Sakarya, Zonguldak, Kocaeli AFAD ve Kızılay ekiplerinin sevk edildiği ve Afet Hasar Tespit Grubu ekiplerinin bölgede hasar tespit çalışmalarına başladığı belirtildi.

Sakarya AFAD'dan 1 mobil koordinasyon tırı, 1 sosyal çalışma tırı ve 2 adet arama köpeğinin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından da 1 mobil laboratuvar aracı ve 6 izleme aracının bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

- 96 ARTÇI SARSINTI

Depremin ardından en büyüğü 4.3 olmak üzere toplam 96 artçı sarsıntının meydana geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığından alınan bilgide an itibarıyla Düzce'de 37 kişi, İstanbul'da 1 kişi, Zonguldak'ta 6 kişi, Sakarya'da 1 kişi ve Bolu'da 1 kişi olmak üzere toplam 46 yaralı olduğu bildirilmiştir. Düzce ilinde bazı bölgelerde kontrol amaçlı olarak elektrik kesintisi yapılmaktadır. Bölgeye 10 mobil baz istasyonu sevk edilmiştir. AFAD Lojistik deposundan 10 bin battaniye, 20 adet 112 metrekare genel maksat çadırı ve 480 adet 16 metrekare aile yaşam çadırı sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."

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