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AFAD'dan Düzce depremine ilişkin açıklama: 74 artçı deprem yaşandı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4,3 olmak üzere 74 artçı deprem yaşandığı bildirildi.

AA23 Kasım 2022 Çarşamba 08:20 - Güncelleme:
AFAD'dan Düzce depremine ilişkin açıklama: 74 artçı deprem yaşandı
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AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla, en büyüğü 4,3 olmak üzere 74 artçı yaşanmıştır. Düzce'de 1'i ağır olmak üzere 32, İstanbul, Bolu ve Zonguldak'ta birer kişi olmak üzere toplamda 35 vatandaşımız yaralanmıştır. Bölgeye 10 bin adet battaniye ile 480 aile tipi, 20 genel maksat çadırı gönderilmiştir. 10 adet mobil baz istasyonu yönlendirilmiştir. Bölgeye 1 mobil koordinasyon tırı ile 1 sosyal çalışma tırı sevk edilmiştir."

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