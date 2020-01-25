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Güncel

AFAD'dan Elazığ ve Malatya'ya 4 milyon lira yardım

AFAD, Elazığ Valiliğine 2 milyon lira, Malatya Valiliğine 2 milyon lira olmak üzere toplam 4 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi.

25.01.2020  23:32 - Güncelleme: 25.01.2020  23:32

AFAD'dan yapılan açıklamada, Elazığ ve Malatya depremiyle ilgili, kamu kurum ve kuruluşlarından ve bazı vatandaşlardan sosyal medya mecralarında yardım talebinde bulunduğunun gözlemlendiği ifade edildi.

İhtiyaçların Cumhurbaşkanlığının bildirdiği çerçevede, AFAD Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şu sözlere yer verildi:

"Yardım yapmak isteyenlerin bu konudaki istek ve hassasiyetlerini anlıyoruz. Ancak herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçeve dışında yardım çağrısında bulunulmamasını rica ediyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımıza ve vatandaşlarımıza çağrımız, ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin toplama ehliyetinin AFAD Başkanlığı koordinesinde olduğunu hatırlatırız."

AFAD, Elazığ Valiliği emrine 2 milyon lira, Malatya Valiliği emrine 2 milyon lira olmak üzere toplam 4 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi.

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